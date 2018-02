Ali lahko namesto kosila pojem krof? #video

So krofi res tako mastni in nezdravi, da bi se jih morali izogibati na vsakem koraku? Kljub temu, da veljajo za pravo energijsko bombo, ki vsebuje majhno oziroma zanemarljivo vrednost vitaminov in mineralov, pa strokovnjaki poudarjajo, da krofi v zmernih količinah ne škodujejo našemu zdravju. Še več, krof je lahko tudi nadomestilo obroka.