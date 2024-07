Znaki horoskopa, ki se najhitreje "odljubijo"

Dvojčka

Dvojčki slovijo po tem, da neprestano iščejo novosti in avanture. So večni otroci zodiaka, vedno radovedni, vedno v iskanju novih doživetij. Ko se zaljubijo, je to hitro in intenzivno, partnerja kar zasujejo s pozornostjo in šarmom. A njihov interes prav tako hitro zbledi. Ker so ves čas v gibanju, jih rutina in monotonost hitro zdolgočasita.

Strelec

Strelci so pustolovci zodiaka, znani so po ljubezni do svobode, potovanj in novih doživetij. Običajno se zaljubijo med kakšno pustolovščino ali vznemirljivim dogodkom, njihova ljubezen pa je strastna in intenzivna. Prav tako kot se hitro zaljubijo, pa se strelci lahko tudi "odljubijo". Njihova potreba po neodvisnosti jih pogosto odvrne od daljših zvez.

Vodnar

Vodnarji so pogosto pred svojim časom, ves čas iščejo nove ideje in načine, kako izboljšati svet. Ko se zaljubijo, je to običajno zaradi intelektualne povezanosti in skupnih idealov. A prav tako hitro se vodnarji lahko tudi ohladijo. Njihova čustvena distanca in potreba po individualnosti jih pogosto odvrne od tradicionalnih in čustveno intenzivnih zvez.