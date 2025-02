Veliki horoskop za februar: kaj se vam bo zgodilo v tem mesecu?

Oven

Splošno: Čeprav ste v zadnjem času spet precej samozavestni, se bodo v tem mesecu pojavile majhne prepreke v obliki informacij. Na nekoga boste jezni, toda to vas bo spodbudilo k novi akciji in vlaganju več energije v svoje početje, rezultati pa tudi ne bodo izostali. Na finančnem področju bo za vas precej ugodno obdobje in razmišljali boste celo o vlaganjih. Pazite, kaj boste naredili z denarjem. Možnost napačnega vlaganja bo velika. Ne nasedajte ljudem, ki obljubljajo hitre zaslužke. Tudi v službenih zadevah bo v tem mesecu vladal denar. Veliko prepirov bo, nanašali pa se bodo prav na nepravilne odločitve pri vlaganju. Morda bi bilo bolje, da denar še za kakšen mesec spravite v nogavico.

Ljubezen: Vezanim bo želja po širjenju obzorij in poseganju izven poznanih krogov prinesla nove priložnosti in nagrade. Partnerju boste namenjali več pozornosti, kar bo še posebno blagodejno vplivalo na vse tiste zveze, ki so v zadnjih tednih plule po viharnem morju. Samski boste mesec začeli z neznansko energijo in zagonom. Še posebno boste osredotočeni na doseganje ciljev in končno boste pripravljeni tudi doseči to, kar si boste zadali. Zadnji teden tega meseca vam bo prinesel nove priložnosti na ljubezenskem področju.

Bik

Splošno: V tem mesecu ne boste samo sanjarili, ampak boste prešli tudi na dejanja. Če ste se do tega trenutka le spogledovali z določenimi novostmi, se vam zdaj obeta pestro dogajanje, saj bodo sanje prešle v dejanja. Bodite drzni in pogumni, svoje zadržke pa pustite ob strani, saj bodo povsem odveč. V sredini meseca vas utegne presenetiti klic, ki bo morda iz tujine ali pa od osebe, s katero že dolgo časa niste imeli stika. Dogodek vas utegne rahlo vreči iz tira in v vas zbuditi nekatere stare pomisleke ali spomine na neuspeh. Nekatera prijateljstva se bodo morda utrdila. Vaše počutje bo povečini dobro, le nadvse občutljivi boste. Ne dajajte prevelikega poudarka prav vsaki malenkosti.

Ljubezen: Vezani poskusite odpreti oči. Čas je, da spregledate partnerjevo spremenjeno vedenje. Niste edini, ki sem ter tja vrže oči na koga zunaj svojega doma, tudi vašega partnerja to včasih zamika. Glejte le, da skušnjava ne bo trajala predolgo. Za samske se bo mesec začel s kratko, a nadvse viharno energijo. V ljubezni boste brez težav dosegli vse, kar si boste želeli, še posebno pri nasprotnem spolu. Druga polovica meseca vam bo prinesla nove priložnosti na ljubezenskem področju, izkoristite jih.

Dvojčka

Splošno: V prvi polovici meseca boste veliko pozornosti namenili svojemu zasebnemu življenju. Poglabljali se boste vase ali pa iskali najboljši možen način, da nekaj dosežete. Kljub svojim pripravam pa bo dejanska situacija izbrala svojo pot in vas več kot le enkrat presenetila že pred sredino meseca. V tem obdobju se s poslovnim področjem ne boste preveč ukvarjali, saj bo delo teklo utečeno, deloma celo rutinsko. Se boste pa zato službi bolj posvečali proti koncu meseca, ko boste osebne zadeve postavili na stranski tir. V tem času si boste močno zaželeli napredovanja in tudi večjega dotoka financ, saj se vam bo zdelo, da vašega truda ne cenijo dovolj.

Ljubezen: Vezani boste večji del meseca namenili urejanju družinskih zadev. Potrpljenja sicer ne boste imeli ravno v izobilju, boste pa po drugi strani zelo vztrajni, če ne kar trmasti. Bolj kot s kompromisi se boste ukvarjali s tem, kako naj vendarle dosežete svoje. Možni so prepiri in nerazumevanje s partnerjem. Tudi samskim ta mesec ne bo najbolj naklonjen. Pred zadnjim tednom ne pričakujte kakih velikih srčnih sprememb. Najbolje bi bilo, da se preprosto nehate obremenjevati in izkoristite čim več prostih trenutkov za razvajanje vseh vrst.

Rak

Splošno: Zelo verjetno boste v tem mesecu želi sadove dozdajšnjega dela. Navdušeni boste nad dogajanjem, saj boste s svojim pozitivnim pristopom v življenje vpeljali skorajda same lepe dogodivščine. Prek celega meseca boste polni energije, kdaj pa vas bo v rahlo slabo voljo spravila le situacija na zasebnem področju. Še posebej tisti, ki greste čez težko obdobje na družinskem področju, lahko že do konca meseca pričakujete popolno razrešitev situacije. Predvsem pa boste ta mesec spoznali zanimivo osebo, ki bo najverjetneje postala vaš dober prijatelj. Na finančnem področju ne boste dočakali želenih sprememb. Pogovorite se s tretjo osebo.

Ljubezen: Samski boste mesec začeli z močno željo po dogodivščinah in tveganju. Želja po doživetjih, ki bi bila drugačna od vašega vsakdana, bo tokrat izjemna. Svoje hrepenenje boste lahko potešili v drugi polovici meseca, ko vam bo družbo pri tem delala prijetna oseba. Tudi vezane bodo privlačili prepovedani sadeži, vendar boste kljub temu v drugi polovici meseca naredili nekaj ključnih izboljšav v vaši zvezi. Partner bo nad vami navdušen, saj tolikšne pozornosti od vas že dolgo ni bil deležen.

Lev

Splošno: Vaše razpoloženje bo v tem mesecu precej nihalo, česar niste vajeni. Na splošno bo vaše počutje sicer dobro, le vmesna obdobja melanholije vas bodo malenkost iztirila. Pestro dogajanje vas čaka predvsem na službenem področju. Tu boste še posebej v prvi polovici meseca močno želeli novosti in izboljšave, na primer višjo plačo, napredovanje ali drugo službo. Z lahkoto boste dosegli pozornost in ustvarili visoka pričakovanja. Lahko pa se vam zaplete, ko jih bo treba upravičiti. V komunikaciji boste namreč ta mesec dobri, če ne kar izjemni, v organizaciji pa ne boste tako zelo blesteli. Marsikaj vam bo lahko šlo narobe.

Ljubezen: Medtem ko se leto za vas res ni začelo s kakšnim posebnim pompom, se lahko zdaj pripravite na najbolj vznemirljiv mesec v letošnjem letu. Vse do sredine meseca boste čutili posebno energijo, nagon in potrebo po začetku nečesa novega. To bo mesec odkrivanja, širjenja in novih začetkov. Samski boste začutili močno potrebo po notranji spremembi in fizični preobrazbi. Vaša želja, da se za vselej rešite slabih razvad, bo tokrat močnejša kot kadarkoli.

Devica

Splošno: V tem mesecu se boste najbolje počutili doma, kjer se boste tudi uspešno sprostili. Za vami je naporno obdobje tako na zasebnem kot na poslovnem področju, zato je skrajni čas, da poskrbite zase in si privoščite oddih. Naučite se reči ne tako v službi kot doma, saj se na trenutke zdi, da ste na meji izkoriščanja. Nima več smisla, da igrate žrtev, saj s takšnim pristopom ne boste dosegli duhovnega razvoja. Osamljeni boste morda spoznali sorodno dušo, razvije pa se lahko celo novo prijateljstvo. Ne postanite ravnodušni zaradi preteklih slabih izkušenj in ponovno poiščite zaupanje v ljudi. Vsak majhen napredek, ki vam ga ta mesec vsekakor prinaša, bo prinesel razbremenitev in več optimizma.

Ljubezen: Vezani se boste nekoliko težje usklajevali s partnerjem, vendar vaju zapleti začuda ne bodo pripeljali v prepire. Nekako se bosta uspela konec dneva vsemu skupaj smejati. Skupni cilji vaju bodo oba navdajali s pozitivno energijo. Samski boste polni nekakšnega vznemirjenja, vendar bo trajalo kar precej časa, preden boste ugotovili, za kaj gre. V prvi polovici meseca vas bo privlačilo marsikaj, proti zadnjemu tednu pa vam bo vedno bolj jasno, da gre za določeno osebo ali pa ljubezensko željo, ki jo tokrat preprosto morate uresničiti.

Tehtnica

Splošno: Skozi ves mesec boste polni energije. Želja po dogodivščinah vas bo prebudila in izostrila vaše čute. Zabavati se boste znali kot le malokdo drug in priložnosti vam kar ne bo zmanjkalo. In glede na to, da boste popolnoma neresni ter da vam še malo ne bo mar za obveznosti in odgovornosti, jo boste navsezadnje še zelo dobro odnesli. V službi boste imeli veliko priložnosti, da popravite svoje napake in neresnosti, naposled pa boste eno od njih tudi izkoristili. V drugi polovici meseca boste postopoma vedno manj razigrani, saj vas bodo obveznosti potegnile nazaj na realna tla. Hitro se boste pobrali in se postavili zase, kar se vam bo pozitivno obrestovalo tako v službi kot tudi pri denarju.

Ljubezen: To, kar boste vezani sejali v začetku meseca, boste tudi želi, in to najverjetneje ne samo na kratki rok. To je odlična novica za vse tiste, ki ste že pred tedni sklenili, da si boste prizadevali za boljšo zvezo in globljo povezanost med vama. Sredi meseca se vam obeta romantično presenečenje. Samski pa boste po nadvse umirjenem začetku meseca stopnjevali svoj tempo. Dosegli boste celo točko, ko vam bodo začele stvari na veliko uhajati izpod nadzora. Kar ste v preteklih tednih napletli, pa niste mislili iskreno, boste morali pred koncem meseca pojasniti.

Škorpijon

Splošno: Napetost v službi bo naraščala, vi pa je kar ne boste znali umiriti. Spoznali boste, kako pomembno je reševati težave sproti, saj se v nasprotnem primeru nezadovoljstvo le kopiči. Morda bo dogajanje pripeljalo tako daleč, da se boste vsi skregali med seboj. V vsakem primeru se ne lotevajte naglih odločitev, saj bi jih utegnili sčasoma obžalovati. Raje pustite času čas in sproti boste spoznavali, kam se stvari nagibajo. Po drugi strani pa nikogar ne vlecite za nos, saj se bo že tako pojavilo dovolj spletk in opravljanja. Na finančnem področju bo dogajanje precej bolj produktivno, saj se vam bodo pretekle odločitve še posebno ugodno obrestovale.

Ljubezen: Ta mesec bo tako vezanim kot tudi samskim postregel s spremembami. Prva polovica meseca bo bolj naporna od druge, še posebno pri vseh tistih, ki ste si pravkar zacelili srčne rane. Samski si boste želeli novih poznanstev, pripravljeni boste celo obujati nekatere stare zveze. Vezani pa lahko pričakujte ostrejšo komunikacijo s partnerjem, saj se bosta marsikdaj le s težavo usklajevala. Živahno bo tudi na področju komuniciranja z drugimi, kar bo v vajino razmerje vneslo še dodaten nemir.

Strelec

Splošno: Ogromno energije in časa boste v prihajajočem mesecu namenili službi, ki vam bo nadvse pomembna. Obstaja velika verjetnost za nove priložnosti, ki pa za vas lahko pomenijo tudi veliko stopničko v kariernem vzponu. Izkazali se boste s tem, kar znate, in tudi s svojimi prirojenimi talenti. Imejte oči na pecljih in ne bojte se izkoristiti priložnosti. Denarno stanje pa vas bo na žalost povečini spravljalo le v slabo voljo. Pravzaprav boste naveličani vedno istih ovir, ki se vam postavijo po robu, kadar želite kaj narediti. Skušajte premagati negativnost in verjemite, da lahko premagate tudi te ovire.

Ljubezen: Vezani boste v razmerju naleteli na nekaj težav. Na voljo boste imeli veliko nasvetov, a naposled boste ugotovili, da prava rešitev izhaja iz vas samih, iz tega, kar čutite in si želite. Ta mesec bo velik poudarek na vsem podzavestnem, zato boste morali še enkrat premisliti odločitve, ki so se vam doslej zdele samoumevne. Samski si boste močno želeli ljubezni, vendar boste zelo skromni glede tega, kaj bi sami doprinesli za uspešen odnos. Trdnjava okoli vašega srca bo še posebno okoli sredine meseca izjemno utrjena.

Kozorog

Splošno: Zamislili ste si drugače, kot se je na koncu vse skupaj izšlo, vendar nimate razloga za slabo voljo. Izkoristite situacijo takšno, kakršna je, in poskušajte iz nje potegniti le najboljše. Tako ali tako pa boste imeli v prihajajočem mesecu veliko možnosti za popravke. Prva dva tedna v mesecu vam bosta nadvse naklonjena, saj se vam obeta uspeh na vseh področjih. Če v službi ne boste nazadnjaški in trmasti, vam ne bo hudega, čeprav prihajajo spremembe. Z malo volje boste v njih hitro našli marsikaj dobrega zase, morda to, da se razbremenite ali pa povzpnete na karierni lestvici. V družbi boste še posebej v sredini meseca zelo občutljivi in prepirljivi. Zapletli se boste v nek prepir, nato pa stisnili rep med noge. Raje se pogovorite in stvar razčistite.

Ljubezen: Samski se boste končno lotili nečesa, za kar že dolgo niste mogli zbrati poguma. Tokrat boste resnično prepričani, da vam bo uspelo! Pripravljeni boste tvegati precej več kot običajno, pa tudi svoja čustva boste izražali lahkotneje in bolj neposredno. Vezani boste pozitivno sprejeli nov val energije, pa tudi nova prizadevanja, ki jih bo partner vlagal v vajin odnos. Končno se bojo vajine želje ujele na skupni točki, kar vama bo omogočilo, da naredita velik korak naprej. Z veseljem se boste predajali partnerju in njegovi ljubezni.

Vodnar

Splošno: Na trenutke ne boste vedeli, kje se vas drži glava, toliko se bo dogajalo okoli vas. Mesec vam prinaša obilo sreče, kar bo vse skupaj vsaj malo omililo, le na svoj ugled v javnosti pazite. Tudi če se boste izvlekli iz škripcev, pa si bo morda kdo ustvaril tudi mnenje, ki vam ne bo koristilo. Na službenem področju bo precej pestro, saj vas bo zamikalo, da bi se lotili večjih sprememb, kot na primer novega projekta ali celo menjave delovnega mesta. Držite se svojih načel in bodite previdni, da ne boste česa obžalovali. V financah se bo položaj izboljšal, če le ne boste delali večjih napak.

Ljubezen: Za mnoge samske bo to usoden mesec. Komaj boste sledili bitju svojega srca, ki bo končno doživelo, kar je toliko časa čakalo. Pravo ljubezen! Posebna oseba bo ta mesec vsekakor v vaši bližini. Bolj kot ste razčistili s svojo preteklostjo, več boste imeli od tega. Vezani se boste več posvečali družinskim zadevam in partnerju. Okoli sredine meseca bodo okoliščine dozorele za odločitev, vezano na vaše najgloblje želje. S partnerjevo podporo in spodbudo boste začeli resno razmišljati, kako bi jih uresničili.

Ribi

Splošno: V tem mesecu vam nikakor ne bo dolgčas. Pokazati boste morali, kako resno ste mislili z novoletnimi zaobljubami. Morda boste presenetili celo sebe in morda ne bo čisto vse, kar boste delali ta mesec, v duhu pravil in morale. Ko se boste enkrat zagnali, vas bo težko ustaviti. Še najbolj pa bo pomembna usmeritev k novim idejam, saj običajno le pogrevate stare in varne zadeve. Na denarnem področju bo pestro. Videti bo precej gledanja skozi prste, pometanja pod preprogo, lažne solidarnosti in podobne krame, ki se praviloma sprevrže v kaj neprijetnega. Morali boste ukrepati in stvari razčistiti. Tudi preproga enkrat tega ne bo več prenesla.

Ljubezen: Samski imate pred seboj zanimiv mesec, še posebno proti koncu pa bo vaša očarljivost tako rekoč neustavljiva. Takrat boste lahko pritegnili poglede vseh in vsakogar, ki si ga želite. Pripravite se, da bo vaše družabno življenje zelo pestro. Vezani boste prvo polovico meseca namenili napredovanju na službenem področju, romantične zadeve pa bodo na vrsto prišle šele v drugi polovici. Posebno zabavna in obetavna bodo prijateljska razmerja.