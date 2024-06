Ta znaka horoskopa se vedno zaljubljata v napačne osebe

Ribi

Ribe so največji sanjači v zodiaku. Ker imajo glavo v oblakih, njihovo srce pa bije za romantične pravljice, so pogosto žrtve lastne domišljije. Svoje partnerje si predstavljajo kot prince oziroma princese iz pravljic, čeprav je resnica večinoma precej drugačna.

Ker so ribe neskončno empatične in si želijo v ljudeh vedno videti le najboljše, se pogosto znajdejo v rokah manipulatorjev in čustvenih vampirjev. Na koncu dneva tako objokane poslušajo melodramatične pesmi in razmišljajo, kje so storile napako, medtem ko vsi okoli njih že zdavnaj vedo, v čem je težava.

Tehtnica

Čeprav so tehtnice simbol ravnotežja in harmonije, v svojem ljubezenskem življenju pogosto privlačijo kaos. Njihova velika želja po ljubezni in partnerstvu jih neredko privede v naročje tistih, ki niso niti približno na njihovi ravni.

Tehtnice so družabne, šarmantne in obožujejo romantiko, njihova potreba po odobravanju drugih pa jim včasih prepreči, da bi opazile opozorilne znake. Ker se želijo izogniti konfliktom, se prilagajajo potrebam svojih partnerjev in ob tem pogosto izgubijo lastno identiteto. Ko je romance konec, filozofirajo o ljubezni in pravici, na skrivaj pa že načrtujejo nov začetek.