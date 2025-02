Konec zime bo tem znakom prinesel velike spremembe

Ribi

Ribe imajo dovolj sanjarjenja, čas je za konkretne korake k sreči. Konec zime jim bo prinesel popoln miselni preobrat, saj bodo končno ugotovile, kaj si želijo, in si upale storiti to, kar so več mesecev odlašale.

Kariera: Nekatere ribe bodo dale odpoved v službi, ki jih izčrpava, in se odpravile proti novim priložnostim, morda pa se celo začele ukvarjati z lastnim poslom.

Ljubezen: Ribe v zvezi, ki jih ne izpolnjuje več, bi lahko kmalu zbrale pogum za dokončno odločitev, pa naj bo to razhod ali resnejši korak naprej.

Življenje: Veliko ribam se obeta premik, pa naj bo to v obliki selitve, potovanja ali popolne spremembe življenjskega sloga.

Oven

Ovnov zima ne more več zadrževati, prihaja čas, ko se bodo prebudili iz zimskega sna in osvojili svet. Konec februarja jim prinaša močnejšo energijo, z njo pa tudi priložnosti, ki jih bodo sicer preizkušale, a tudi nagradile.

Kariera: Ovni lahko kmalu pričakujejo nenadno ponudbo ali preobrat, ki jih bo premaknil iz cone udobja – in to na bolje.

Ljubezen: Samski ovni bi lahko spoznali nekoga nepričakovanega, vezani pa sprejeli odločitev, ki bo usodna za njihov odnos – ali se bo še okrepil ali pa končal.

Življenje: Mnogi ovni bodo začutili potrebo po bolj aktivnem življenju. Morda je prišel čas za vpis v fitnes, novi šport ali pa avanturistično potovanje.

Kozorog

Kozorogi so celo zimo tiho garali, zdaj pa je čas, da se pokažejo rezultati. Medtem ko se drugi še prebujajo iz zimskega spanca, so oni že pripravljeni na velike projekte.

Kariera: Kozorogom se obetajo napredovanje, povišica plače ali pa celo sprememba službe, saj se zdaj zavedajo, koliko so vredni.

Ljubezen: Pri samskih kozorogih se bo končno začelo nekaj, na kar so že dolgo čakali, vezani pa se bodo s partnerjem končno uskladili glede pomembnih stvari.

Življenje: Konec zime kozorogom prinaša priložnost za velike korake v zasebnem življenju. Morda bodo kupili nepremičnino, se preselili ali pa končno razrešili težavo, ki jih pesti.