Horoskop: Kakšni starši ste glede na znamenje?

Oven: super-zabavni starš

Ognjeni Oven ima veliko energije in tudi z otroki mu ne bo nikoli dolgčas. Njihova tekmovalnost in strast do življenja v otrocih prebuja željo po uspehu. Znajo jih spodbuditi in motivirati. Včasih so prestrogi ali prezahtevni. Slabo prenašajo uporniške momente svojih otrok, zato zna biti v njihovi hiši marsikdaj pestro. V mirnih dnevih pa so polni zabavnih idej, spontani in se znajo poistovetiti z otroki.

Najboljši trenutki: ko imajo čas samo za svoje otroke, da se zabavajo skupaj.

Neugodna lastnost: trma, eksplozivnost.

Bik: potrpežljivi starš

Praktični in vztrajni Bik je primer starša, ki ga nič ne vrže iz tira. Običajno se že vnaprej zavedajo, da so otroci velika odgovornost in so nanjo popolnoma pripravljeni. Njihov dom je prava oaza varnosti in udobja, svoje otroke podpirajo na vse možne načine. Problemi se običajno pojavijo, ko se jim ne ljubi ukvarjati z disciplino in drugimi ukrepi, ki se jim otroci upirajo. Včasih preveč razvadijo svoje otroke.

Najboljši trenutki: družinsko crkljanje v udobju doma.

Neugodna lastnost: lenoba, trma.

Dvojčka: kul starš

Če vidite otroka z lasmi nenavadne barve, si lahko mislite, da je njegov starš Dvojček. Prav njim je najpomembnejše, da so njihovi otroci zvesti sebi, zato jim puščajo veliko svobode izražanja. Tudi sicer je komunikacija v njihovi hiši vedno prisotna in tudi učinkovita. S svojimi otroki so zelo odkriti, včasih pa od njih zahtevajo kaj, česar se niti sami ne držijo.

Najboljši trenutki: obisk muzeja ali razstave na prostem.

Neugodna lastnost: razpoloženjska nihanja.

Rak: ljubeči starš

Rak je takorekoč ustvarjen za starševstvo. To najbolj ljubeče, zaščitniško in tankočutno znamenje horoskopa marsikdaj odkrije svoj pravi značaj šele, ko dobi priložnost skrbeti za svoje otroke. Družina je zanje na prvem mestu in ni je stvari, ki je ne bi naredili za svoje potomce. Včasih gredo s tem tako daleč, da jih dobesedno utesnjujejo s svojo naklonjenostjo in starševsko skrbjo.

Najboljši trenutki: pregledovanje družinskih albumov in peka domačih piškotov.

Neugodna lastnost: radi se vmešavajo tudi v stvari, ki se jih ne tičejo.

Lev: ponosni starš

Lev je ponosen na vse, kar zna in ima, na svoje otroke pa še toliko bolj. Zanje so najboljši, najlepši, najhitrejši in počnejo najbolj fascinantne stvari. Včasih jih tako zelo idealizirajo, da kar spregledajo kakšne manj prijetne lastnosti otrok. Znajo jih spodbujati in nagrajevati, nekateri pa tudi malce pretiravajo v želji, da bi ves svet izvedel, kako super otroke imajo.

Najboljši trenutki: sproščeno druženje z otroki ali družinsko potovanje.

Neugodna lastnost: če so užaljeni, znajo biti arogantni do otrok.

Devica: skrbni starš

Devica ne more spregledati napake, zato včasih nehote spravljajo svoje otroke v zadrego, ko jim popravljajo oblačila ali obrišejo packico z nosa. Za svoje otroke želijo najboljše in v ta namen bodo postavile njihove interese daleč, daleč pred svoje. Znajo uskladiti delo in zabavo, kljub temu pa ste lahko prepričani, da bo njihova hiša vedno čista in urejena, tudi če imajo 5 majhnih otrok.

Najboljši trenutki: skupna praktična opravila.

Neugodna lastnost: kritičnost.

Tehtnica: prijateljski starš

Tehtnica išče harmonijo in tudi pri vzgoji otrok ne stavijo na avtoriteto. Želijo predvsem razumeti svoje otroke in jim omogočiti čim boljše pogoje za odraščanje. Zelo se trudijo biti pravični in vzgajati na nežen način. Z otroki se raje pogovarjajo kot da bi jih kaznovali. Znajo biti nekoliko naivni in verjeti, da so otroci z njimi vedno tako odkriti in pošteni, kot so sami. Znajo pa tudi pometati težave pod preprogo.

Najboljši trenutki: nakupovanje oblačil in obutve.

Neugodna lastnost: neodločnost.

Škorpijon: zaščitniški starš

Kadar gre za otroke, je Škorpijon vedno pripravljen pičiti. Znajo biti pretirano zaščitniški, saj poskušajo narediti vse, da bi bilo njihovim potomcem čim lažje v življenju. So med bolj ponosnimi starši, vendar disciplina pri njih sploh ni vprašanje. Imajo določene manipulativne težnje in visoka pričakovanja, zato se jim včasih otroci prav besno upirajo, čeprav zanje hočejo le najboljše.

Najboljši trenutki: družinsko raziskovanje kakršnihkoli skrivnosti.

Neugodna lastnost: ljubosumje.

Strelec: svobodomiselni starš

Strelec je znan po svojem optimizmu in avanturizmu. Zato si lahko mislite, da starši, rojeni v tem znamenju, ne bodo vzgojili zapečkarskih otrok. Poskušajo jim predstaviti življenje z vseh zornih kotov, v vseh njegovih pisanih barvah. Včasih so kar preveč svobodomiselni in prijateljski, zato jih znajo otroci kaj hitro oviti okrog prsta.

Najboljši trenutki: obisk zabaviščnega parka v sosednji državi (ali na drugem kontinentu).

Neugodna lastnost: nedoslednost.

Kozorog: ambiciozni starš

Kozorog prepozna potenciale svojih otrok in bo naredil vse, kar je mogoče, da se bodo tudi uresničili. So neverjetno ljubeči in skrbni starši, v njihovi hiši je minimalna verjetnost, da bo šlo kaj narobe. Pa tudi če se to slučajno zgodi, so že premislili in našli idealno rešitev. Znajo biti prezahtevni v želji, da bi njihovi otroci blesteli. Prav tako bi morali kdaj dopustiti, da se otroci učijo iz lastnih napak.

Najboljši trenutki: obisk znanstvenega sejma.

Neugodna lastnost: težko se sprostijo.

Vodnar: napredni starš

Ohlapna pravila in moderni starševski pristopi – tako se tega loti Vodnar. Njihovi otroci so lahko srečni, saj jim ni treba početi večine stvari, ki jo njihovi vrstniki morajo. Vodnarji kot starši spodbujajo svoje otroke, da razvijejo svojo unikatno osebnost in živijo tako, kot jim ustreza, če le pri tem ne škodujejo drugim. Dokler so otroci majhni, se malo težje povežejo z njimi, saj rutina ni njihova močna točka.

Najboljši trenutki: ko pripovedujejo otrokom nenavadne dogodivščine iz svojega življenja.

Neugodna lastnost: nezanesljivost.

Ribi: ustvarjalni starš

Ribe so najbolj občutljivi in empatični starši. Takoj bodo zaznali, če otroka nekaj teži ali če karkoli ni tako, kot bi moralo biti. Hranili bodo otrokovo domišljijo in umetniško žilico, privzgojili mu bodo tudi drugačen pogled na svet. To, kar se jim včasih ne izhaja najbolje, pa je red in disciplina. Znajo si zatiskati oči pred vzgojnimi problemi, dokler je le mogoče. Bodo pa vedno vedeli, kaj narediti, če je otrok v stiski.

Najboljši trenutki: umetniško ustvarjanje.

Neugodna lastnost: zasanjanost.

