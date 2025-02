Oven

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam .

Bik

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Dvojčka

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe.

Rak

Danes ne bo pravi dan za izkazovanje na področju dela. Zdelo se vam bo, da nazadujete. Kmalu boste lahko pokazali svoje znanje in izkušnje. Na področju dela se bo pojavila oseba, ki vam bo pomagala doseči določen cilj. Pravi čas šele prihaja. Zdravje: temperaturne spremembe lahko povzročijo išias in bolečine v mišicah.

Lev

Imeli boste močno željo po iskanju avanture. Odločili se boste tudi za spontan izlet, da boste spoznali nove ljudi in vznemirljiva področja ali pa se boste preizkusili v novi zvrsti razvedrila, mogoče se boste odločili za padalstvo. Premislite, kaj bi lahko spremenili pri vašem stilu življenja, da se boste izognili stagnaciji v prihodnosti!

Devica

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Tehtnica

Obeta se vam potovanje z letalom. Najverjetneje boste načrtovali turnejo po oddaljenih državah ali tujih deželah. Lahko boste šli s prijatelji ali s skupino, kateri ste se pravkar pridružili. Nenavadni novi interesi bodo ujeli vašo pozornost, kar vas bo vabilo k nadaljnjemu študiju. Morda se boste vpisali v delavnico. Veselite se širitve vašega obzorja.

Škorpijon

Neobičajne izkušnje bodo lahko povzročile zanimanje za znanost in okultne prakse, kot je čarovnija. To bo idealen čas, da pričnete s podobnim projektom ali s formalnim študijem astrologije. Obeta se vam tudi srečni denarni preporod. Lahko bo šlo za darilo ali poplačano posojilo. Prva želja bo, da bi ga hitro zapravili. Pazite!

Strelec

Pripravljeni bodite na raznorazne zaplete v svojem ljubezenskem življenju in odnosu s partnerjem. Slabo se bosta razumela in slabo bosta komunicirala, občasno pa boste tudi preslišali njegove pripombe in zahteve. Po vsej verjetnosti namerno. Skupni načrti se bodo izjalovili, za kar bosta krivila drug drugega. Naučita se poslušati.

Kozorog

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Vodnar

Danes se boste zaljubili na prvi pogled. Spoznali boste neko novo osebo in takoj vas bo privlačila. Kakorkoli se bo obrnilo, v nekaj trajajočega ali ne, to osebo si boste zapomnili za dolgo časa. Imeli boste tudi nenaden interes, da bi se umetniško izrazili in želeli se boste učiti video obdelave in računalniške grafike.

Ribi

V vaš dom bodo prišla čudesa tehnologije. Kupili boste nekaj nove opreme, morda računalnik ali telefon. Morda boste obiskali kakšen zabaviščni center. Karkoli že bo, pričakujte veliko aktivnosti, saj bodo prijatelji prišli na ogled vaših novih igrač. Družinski člani pa se jih bodo učili uporabljati. Bilo bo razburljivo za vse.