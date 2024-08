Oven

Spoznali boste da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Bik

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite vaš srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Dvojčka

Danes boste bolj povezani z vašo strogo stranjo kot pa čustveno. Najverjetneje bo to vodilo do nekaterih konfliktov. Bodite previdni, da ne boste preveč agresivni do ljudi, ki vam bodo želeli samo pomagati. Pazite, da ne boste prizadeli nekoga, ki vam je blizu. Bodite nadvse previdni.

Rak

Spoznali boste, da nekdo nalašč misli in dela prav nasprotno kot vi. Situacija se bo še poslabšala. To situacijo bi morali rešiti ali pa jo vsaj dobro nadzorujte. Poskrbite prvo za osnove, preden boste poskusili poskrbeti za kompromise z določenimi ljudmi v tej določeni situaciji.

Lev

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Devica

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. Kar se tiče zdravja, vas kmalu čaka zdravniški pregled, obisk ginekologa ali predavanje na temo zdrave prehrane.

Tehtnica

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Škorpijon

Vaša pozornost se bo avtomatično preusmerila na prihodnost. Iskali boste poti, ki bi vam bile v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. Odločili se boste, da boste na delovnem mestu stvari vzeli v svoje roke. Zaradi denarnih skrbi boste tudi nocoj slabo spali. Odločno se boste spopadli s svojimi šibkimi točkami na področju zdravja in počutja.

Strelec

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite z meditacijo ali prijetnimi dejavnostmi.

Kozorog

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Zelo boste razdražljivi, lahko da vas bo napadel tudi prehlad.

Vodnar

Dobri odnosi z družino in prijatelji vas bodo navdajali z blaginjo v vašem zasebnem življenju. Domače obveznosti bodo danes visoko na spisku opravil. Sicer bi bila odločitev o izletu v neznano danes bolj prava, vendar se prepustite trenutnemu navdihu in počutju. V vsakem primeru je pred vami prijeten dan.

Ribi

Mislili boste, da ste dobili napačen vtis, a verjemite, niste ga. Gre za dejstvo, da komentarjev niste vzeli preveč osebno. Nekateri ljudje govorijo svobodno in ne pomislijo na posledice, ki jih prinesejo njihove besede. Vi ste to lahko zaznali, saj so vaše komunikacijske sposobnosti na visokem nivoju.