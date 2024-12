Oven

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam .

Bik

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Dvojčka

Z določenimi dejavnostmi boste poskušali okronati svoje dosedanje zalaganje in znoj, ki ste ga vložili v neko delo. Morda boste to delali ravno takrat, ko bo vaša pozicija počasi slabela, zato se boste lahko hitro precenili. Ne odločajte se v naglici in brez podrobne analize vsega, kar bi lahko izgubili.

Rak

V poslu, v katerem ste imeli občutek, da nazadujete, boste povlekli ročno zavoro, a kaj kmalu boste zakorakali v nove poslovne projekte. Ne bodite nepotrpežljivi, stvari se bodo iz dneva v dan izboljševale in lahko pričakujete, da se vam bo pripetilo marsikaj prijetnega in koristnega. Ostanite trdno na tleh.

Lev

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Devica

Narasla bo želja po uspehu, vzporedno s tem pa tudi sovraštvo do določenih poslovnih partnerjev in sodelavcev. Prenagljene odločitve bi vam lahko povzročile veliko težav. Manj se posvečajte materialnemu zadovoljstvu, več pa tistemu, kar vas čustveno in duhovno izpopolnjuje.

Tehtnica

Danes boste zelo pridni in delavni. Vaša podjetnost se bo dopolnjevala z uspešnim obdobjem, a pod vprašajem bosta vaš odnos do dela in priložnost, da se boste dokazali z novimi poslovnimi izzivi. Fizično bodite čim bolj aktivni in posledično boste bolje razpoloženi in bolj zdravi. Zdravje bo povsem dobro.

Škorpijon

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča!

Strelec

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj boste dobili veliko dobrega na področju službe. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi v medijih ali marketingu. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.

Kozorog

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Vodnar

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Ribi

Trenutno ne vidite pravega izhoda iz težave, ki ste jo zakuhali. Stvari boste poskušali nekoliko prehitro in nepremišljeno rešiti. To ne bo zadostovalo, zato hitra rešitev ne bo tista prava. Pametni bodo še malo počakali. Čeprav sami ne boste toliko čutili posledice nepremišljenega dejanja, bodite pozorni na druge, ki bodo zaradi vašega neprimernega ravnanja veliko bolj trpeli.