Oven

Občutili boste vznemirjenje in stres. Slednjega boste premostili tako, da si boste rekli, da bodo kmalu spet prišli dnevi, ki bodo lepši. Malo boste razdvojeni. Dobro bi bilo, da bi se kar odločili, da se boste počutili dobro, saj ravno vi veste, kako zelo močne so vaše misli. Pogovori z ljudmi pa bodo enostavni, tako da ne bo vse samo slabo.

Bik

Zamišljeni boste in prav lahko, da se boste preselili v domišljijski svet. Tisti, ki ste bolj umetniško nadarjeni, se boste lahko izrazili na svojstven način, vsi drugi pa boste imeli težave s koncentracijo. Kar oddahnili si boste, da ste se rešili morečih dni, vendar pa pazite na zdravje, tako vi kot tudi vaši domači.

Dvojčka

Dan se bo za vas odlično začel. Imeli boste ogromno energije, poleg tega pa se vam bodo začele porajati nove ideje, nad katerimi boste še sami presenečeni. Bodite previdni pri svojih reakcijah in besedah. Pri komunikaciji bo potrebno veliko potrpežljivosti. Svoje misli in energijo usmerite v delo.

Rak

Ves dan boste zelo osredotočeni na delo, zato naj vas nikar ne spravijo s tira tisti, ki bodo imeli načrte, da je treba nekaj narediti na hitro. Bodite previdni pri komunikaciji. Proti koncu dneva se bodo v vaše misli lahko vrnili spomini iz preteklosti. To vas bo lahko malce zmedlo in polni boste nasprotujočih si zamisli.

Lev

Zgodilo se vam bo veliko lepega, a po vašem mnenju še vedno premalo. Vaša čustva in domišljija bodo v polnem teku. Naredite načrte, kam boste odpotovali, koga boste obiskali in s kom se boste pogovorili. Nemir v vas se bo stopnjeval vse do večera, ko bodo vaše zavore popustile in si boste dali duška.

Devica

Vaše besede bodo marsikoga pozitivno presenetile. Presenečali boste z novimi idejami, ob katerih se ne bodo zamislili le vaši prijatelji in vaša družina, temveč tudi vi sami. Imeli boste konkretne rešitve glede vašega doma. Izžarevali boste tudi posebno energijo, ki jo bodo občutili in občudovali vsi okoli vas.

Tehtnica

Imeli boste dovolj energije in moči, da boste prav danes z lahkoto premagali vse ovire, ki vas obkrožajo že nekaj časa. Pazite le, da ne boste pretiravali z besedami, saj bi lahko zanetile prepire. Vsi bodo opazili vašo naraščajočo energijo in nekateri se bodo kar malce prestrašili.

Škorpijon

Zjutraj boste precej nejevoljni in prepirljivi, prav tako pa čustveno paralizirani in nesposobni odločanja ali odločnega ukrepanja. Preden boste poskusili nekomu nekaj povedati, sami pri sebi razmislite, če imate za to podlago. Ali ste dovolj močni, da boste do konca pogovora ostali odločni in jasni?

Strelec

Danes boste izredno občutljivi. Vsaka najmanjša malenkost vas bo vrgla iz tira in nikakor ne boste mogli razumeti, da res obstajajo ljudje, ki jim je tako malo mar za druge. S tem se ne obremenjujte preveč. Bodite zadovoljni in se ne ozirajte na druge. Naj vas drugi ne spravijo v slabo voljo.

Kozorog

Nekaj vas bo zelo skrbelo, morda se boste morali soočiti z neko moralno dilemo. Prihajajo nove poslovne ali finančne priložnosti, ki jih boste zelo težko pričakali. Mogoče boste ob tem tudi zelo nestrpni. Iz trenutka v trenutek se bo izboljševala tudi vaša poslovna ali finančna stabilnost.

Vodnar

Mogoče bi radi nekaj tvegali, a bo prevladal razum. Kljub vsemu boste spoznali, da se je vaše finančno stanje zelo izboljšalo. Nekaj slabe volje lahko pričakujete tudi ob koncu dneva, kar bo mogoče povezano z neko krivdo. Morda se boste tudi sami vprašali, če ste ravnali pravilno in korektno.

Ribi

Ne pustite se prehitro odvrniti od uresničitve vaših ciljev. Imate dobro izhodišče, pametno ga izkoristite. Nekdo vas bo danes pustil na cedilu, svoje potrebe bo postavil pred vaše, čeprav sta se dogovorila drugače. Zagotovo vas bo to malce prizadelo, vendar pa boste vsaj spoznali, da vas ni vreden. Ne obremenjujte se!