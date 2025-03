Oven

Preganja vas pretekla odločitev, ki ste jo sprejeli na delovnem mestu. Porajajo se vam dvomi in začenjate obupovati. Ozrite se nazaj in ponovno razčistite sami pri sebi, zakaj ste se že odločili tako, kot ste se. To vas bo pomirilo in ponovno bo osmislilo zadevo. Ste na pravi poti, zato ne zganjajte preplaha in raje sledite smernicam, da ne boste zdaj skrenili s poti.

Bik

Danes se boste prenaglili pri osebni odločitvi, kar bo imelo daljnosežne posledice. To vam bo lahko škodilo tako na delovnem mestu kot v osebnem življenju. Pripravite se na negodujoče prijatelje in nasprotovanje sodelavcev. Prav je, da sicer sledite svoji intuiciji, vendar tokrat dvakrat premislite.

Dvojčka

Ugotovili boste, da lahko ponudite še mnogo več, kot ste do sedaj. Vendar pa kljub temu vi svojih kriterijev kar ne boste znižali. Še več, morda boste postali kar malce prezahtevni. Bodite bolj optimistični in prilagodljivi, bolje se boste počutili in lažje vam bo. Premislite!

Rak

Danes se boste soočili z neprijetno situacijo na delovnem mestu, saj se nikakor ne boste mogli strinjati z nadrejenim. Veste, da nasprotovanje škodi, vendar vas njegovi argumenti ne bodo prepričali in zato ne boste popustili. Poskrbite, da boste na svojo stran pridobili dovolj sodelavcev, kajti samo tako vam bo lahko uspelo.

Lev

Finančno si boste opomogli, saj zvezde kažejo na nepričakovane prihodke in priliv sredstev. Nekdo, ki ste ga že davno pozabili, bo ponovno vstopil v vaše življenje, kar vas bo po eni strani razveseljevalo, po drugi pa plašilo. Obstaja namreč razlog, da ste s to osebo nekoč že prekinili stike. Bodite previdni in svoje odločitve premislite.

Devica

Obremenjujete se zaradi odločitve prijatelja. Prijatelju nudite oporo, vaše moraliziranje pa mu v teh ključnih trenutkih prav nič ne pomaga. Prav tako se spomnite trenutkov, ko vam je ta isti prijatelj stal ob strani in vas bodril, ko ste to potrebovali. Kljub temu, da njegove odločitve ne razumete, mu nudite oporo in mu stojte ob strani.

Tehtnica

Čaka vas prijeten in sproščen dan. Ne ponovite napake iz preteklosti, zato ne pozabite na pozornost in se v prostem času posvetite bližnjim. Na delovnem mestu se boste počutili odlično, uspešni boste. Samski boste večer preživeli v prijetni družbi prijateljev. Predlagajte obisk kina in si poglejte zadnjo filmsko uspešnico.

Škorpijon

Postali boste zelo nestrpni, a boste na koncu ta občutek konstruktivno izkoristili. Na tej poti se boste soočili s številnimi težavami. Obračunajte s preteklostjo, z vašimi iluzijami in neuresničenimi željami, četudi bo težko. Obrnite na ljubezenskem področju novo poglavje in z veseljem zrite v prihodnost.

Strelec

Danes boste vstali z levo nogo, zato bi bilo najbolje, da bi se izogibali ljudem. Bližnjim razložite, da druženje prestavljate na naslednji dan. Zamotite se s knjigo ali filmom, ki vam bo zapolnil misli in vas bo odpeljal daleč stran od vsakdanjih skrbi, ki vas spravljajo v slabo voljo in vplivajo na slabo razpoloženje. Delajte na sebi.

Kozorog

Danes boste pričakovali veliko preveč, zato boste razočarani. Krivdo boste sicer valili na druge, vendar premislite, kakšna je vaša vloga v vsem skupaj. Premislite, zakaj so se vaša pričakovanja izkazala za nerealna. Poglobite se vase, odkrijte dejavnike tega in se spopadite z razlogi. Pogovorite se s prijateljem, ki vam bo v oporo in tolažbo.

Vodnar

Želite si napredka na delovnem mestu, saj se vam zdi, da že dalj časa stagnirate. Pogrešate napredek in rast na osebnostni ravni. Za vašo samopotrditev je to zelo pomembno. Najbolje bi bilo, da bi pretehtali alternative in stopili do nadrejenega. Pogovorite se o situaciji in verjemite, da vas bo razumel, saj je imel podobno izkušnjo. Bodite iskreni do sebe in njega.

Ribi

Čaka vas produktiven dan, vendar vas bo ideja sodelavca popolnoma zavrla, kar vas bo odvrnilo od delovnih obveznosti. Pogovorite se z nadrejenim ter mu zaupajte svoje misli in ideje, saj gre za prihodnost vseh in ne samo določenega sodelavca. Delovni čas se vam bo žal zavlekel pozno v popoldne.