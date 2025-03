Oven

Na delovnem mestu lahko danes pričakujete osebno rast. Uspešno se boste prebili skozi delovni dan. Ta mesec boste lahko na koncu označili za zelo uspešen mesec. Nadrejeni vam bodo lahko prav danes zaupali nove delovne obveznosti, ki vas bodo razveselile. Vaše finance bodo odlične, zato si lahko privoščite tisti skrivnostni nakup.

Bik

Na delovnem mestu boste danes poželi veliko uspeha. Začutili boste, da je vaša zaposlitev varna in da ste lahko povsem mirni, saj vam ne grozi odpoved ali kaj podobnega. Pred vami je prav danes pomembna naloga, saj boste prepričevali nadrejene o določenem projektu, za katerega boste menili, da ga sami lahko izvedete zelo uspešno. Bravo!

Dvojčka

Danes bodite previdni. Pri delu se bodo lahko pojavile razne govorice o vas, zato se izogibajte napakam. Čas je, da vzamete vajeti v svoje roke in se osredotočite le na delo, saj vam tako nihče ne bo mogel očitati prav nič. Prav je, da se umirite in se potrudite po svojih najboljših močeh. Pazite na svoje zdravje in odženite živčnost s fizično aktivnostjo.

Rak

Danes boste čutili nov delovni zagon. Še včeraj ste bili malce leni in nepripravljeni na delo, toda danes temu ne bo tako. Na delovnem mestu bo prevladovala dobra volja. S sodelavci se boste zapletli v prijeten klepet, zato vam bo delovnik minil zelo hitro. Bodite previdni in ne klepetajte preveč, saj vas nadrejeni opazujejo. Sedaj ni pravi čas, da bi si nabrali minus točke.

Lev

Danes boste že boljše volje. Svoje telo boste zagnali tako mentalno kot fizično. Na delovnem mestu boste pripravljeni na nove izzive, zato bo današnji delovnik minil zelo hitro. Po napornem dnevu si privoščite sprostitev. Prav gotovo vam bo prijala meditacija, saj boste le tako umirili svoje misli. Poskusite in videli boste, da vam ne bo vam žal.

Devica

Razmišljali boste le o delu, saj vam bo to vzelo ogromno časa. Pričakujte zelo naporen delovnik, zato pazite na svoje zdravje, saj se bodo lahko pojavili glavoboli. Danes bo oseba iz vaše preteklosti ponovno vzpostavila stik z vami. Dejstvo, da se je spomnila na vas, vas bo presenetilo. Pustite se presenetiti.

Tehtnica

Danes boste malce slabše volje, kot ste bili včeraj. Na delovnem mestu vas bo presenetila negativna novica, ki bo v vas sprožila nemir. Pomirite se in globoko vdihnite. Danes se boste morali zavedati, da je v vsakem slabem sporočilu tudi nekaj dobrega. Zdravje: bodite pozorni na sečila, saj zaradi preobremenitve pozabljate na pitje. Ne pozabite na svoje primarne potrebe.

Škorpijon

Pri delu boste morali premisliti, komu zaupate in komu ne. Prav je, da ne govorite naokoli o svojih načrtih, saj bi vam lahko prav sodelavci, za katere si ne bi nikoli mislili, prekrižali vašo pot. Bodite zares pazljivi. Uspeh je na vaši poti, zato sledite svojim ambicijam in videli boste, da je za vas mogoče prav vse. Zdravje: pazite na mehur in na ostala sečila.

Strelec

Samski boste prišli do novih spoznanj, ki bodo povezana z vašo preteklostjo. Res je, da si želite ljubezni, toda prav tako se zavedate, da ta ni dosegljiva za vsako ceno. Trenutno si želite več osebne svobode, zato namenite čas sami sebi. Vezani ste uspešno prišli iz konfliktnega obdobja, a vseeno bodite previdni. Stopite iz ozadja.

Kozorog

Skrbi glede situacije z ljubimcem ali bližnjim prijateljem vas delajo depresivne, a še vedno se obotavljate, ne želite se pogovoriti s to osebo. Vprašajte, kaj je narobe, samo ne bodite vsiljivi. Kakorkoli, morali bi se pogovoriti. Ni vse tako slabo, kot se zdi, vaša skrb bo spoštovana. Nocoj si privoščite zelo potreben spanec. Delali ste veliko preveč.

Vodnar

Družinski član bo v depresiji in ne bo mu do pogovora o tem, kaj je narobe. Njeno ali njegovo razpoloženje se bo lahko razširilo tudi na vse druge. Dobro bi bilo, če bi ga vprašali, kaj je narobe. Izpostavite, da je takšno razpoloženje nalezljivo. A nikar ga ne silite, to bi lahko bilo najslabše.

Ribi

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.