Oven

Upoštevajte želje in potrebe okolice ter vaših najdražjih. V zadnjih dneh ste namreč precej ostro uveljavljali svojo voljo, s tem pa ste marsikoga zasenčili, še bolj pa njegove želje. Če ne želite, da bi vas ljudje negativno označili, potem naredite nekaj v tej smeri. Dan bo ugoden za finance.

Bik

Komunikacija vam danes ne bo šla prav dobro od rok, zato raje ne načenjajte pomembnih pogovorov. Še posebno s partnerjem danes ne odpirajta težkih tem, saj bo danes obstajala velika nevarnost čustvenih blokad. Nikakor ne boste mogli izraziti svojih občutkov in želja. Posvetite se raje delu.

Dvojčka

Dan ne bo najbolj ugoden za nove začetke. Raje se posvetite nedokončanim stvarem, ki vas priganjajo, vse načrte in ideje pa prihranite za jutri, ko bo mnogo več časa za vse. Danes lahko pričakujete tudi kakšen prepir na ljubezenskem področju, saj se ne bo vse odvijalo po načrtu. Mislite tudi na druge.

Rak

Doma se boste z veseljem in polni zagona predali novemu izzivu. Delo vam bo pobralo ogromno energije, zaradi česar bo trpelo vaše zasebno življenje. Partnerju opišite situacijo in razumel vas bo, saj ve, da si nadvse želite uspeti. Ne pozabite na fizično aktivnost.

Lev

Danes boste kos izredno zahtevnim nalogam. Izkoristite dan tudi za tiste obveznosti, ki vam sicer niso najljubše. Če se vam bo vmes zazdelo, da se je nabralo preveč, se umirite in zadihajte. Prav hitro boste spet pripravljeni na nove izzive. Danes boste uspešni.

Devica

Danes se vam ogromno dogajanja obeta predvsem na domačem področju. Lahko da se boste odločili za obnovo bivalnega prostora. Pri tem vam bo v veliko pomoč to, da ste trenutno z domačimi odlično uglašeni. Če pa boste imeli različne ideje, boste brez težav sprejemali kompromise.

Tehtnica

Današnji dan bo odličen za uspeh. Nihče vas ne bo mogel dohajati na intelektualni ravni, vendar pa boste imeli kar nekaj težav s čustvi. Nikakor ne boste mogli izraziti vaših resničnih potreb in želja. Posledično bo prišlo do velikih nesporazumov na partnerskem področju. Danes se raje posvetite vaši karieri.

Škorpijon

Končno boste nagrajeni za vztrajno in predano delo. Prejeli boste neko pomembno ponudbo, nad katero boste naravnost navdušeni. Zavedati pa se morate tudi vseh njenih slabih lastnosti. V prihodnje namreč ne boste imeli veliko časa za družabne aktivnosti, zato dobro razmislite, preden boste privolili v sodelovanje.

Strelec

Nekdo vas bo danes krvavo potreboval, zato se le odzovite na klice. Na vsak način mu pomagajte. Poleg tega, da mu boste pomagali, boste utrdili tudi vajin odnos. Kmalu se boste zavedeli, koliko vam pomenijo vaši prijatelji. Odnose je dobro negovati. Partner vas bo razumel.

Kozorog

Odkrito se pogovorite glede nekih pravnih zadev, ki so bile sporne v preteklosti ali pa vas utegnejo ogrožati v prihodnosti. Vsekakor bi morali biti pazljivi glede odhodkov. Mogoče ne boste investirali velike količine denarja, vseeno se pa zna zgoditi, da bo, če bo to storjeno brez predhodnega dogovora, negativni vpliv na družino precejšnji.

Vodnar

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, izjemno majhne in premagljive.

Ribi

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.