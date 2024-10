Oven

Delovni dan boste pričeli zelo ambiciozno. Zdelo se vam bo, da boste danes res lahko dokončali vse začete projekte. Kar bodite optimistični. V finančnih okvirih lahko pričakujte denarno rast in oplemenitenje premoženja. To bo v vaše življenje vneslo veselje in radost. Prejeli boste dobre novice, ki bodo polepšale vaš dan. Veselite se!

Bik

Danes boste morali biti pri delu potrpežljivi. Prisluhniti boste morali nekomu, ki na svojem področju ni ravno najboljši. Čeprav boste čutili, da vam prav on ne bi smel soliti pameti, se zadržite, drugače bo prišlo do hudega konflikta, ki bi lahko vplival tudi na vašo prihodnost. Finance: odlično. Zdravje: čutili boste padec temperature. Če je vas zebe, si privoščite obisk savne.

Dvojčka

Pred vami so pomembni projekti in delovne obveznosti. Pokazati boste morali zagnanost in vso svojo moč. Lahko vam bo uspelo, toda manjka vam prava strategija. Premislite, da se ne boste lotili stvari z napačnim pristopom. Ne bodite melanholični in ravnodušni, saj si sami krojite lastno usodo. Pred vami so dobri dnevi.

Rak

Danes boste zelo optimistični, še posebno na področju dela. Prav je, da zaupate vase, toda v vsakem primeru ne letajte previsoko, saj bi bil padec lahko boleč. Ne pozabite, da se počasi daleč pride. Delajte majhne korake in v mislih si postavljajte majhne cilje. Le tako bodo ti uresničljivi. V nasprotnem primeru vas bosta že danes doletela razočaranje in obup. Pazite na želodčne težave.

Lev

Danes se vam bo zdelo, da je za vas prišel odločujoč trenutek, toda v resnici čas ne bo primeren za večja dejanja. Pri delu se boste znašli v kočljivi situaciji, vendar tudi za temeljite spremembe in odločitve sedaj ne bo pravi čas. Pretehtajte vse argumente in se odločite kasneje. Ne hitite in ne ravnajte brezglavo.

Devica

Danes se boste morali posvetiti sebi. Pri delu bo prevladovala slaba energija, ki bo vplivala na vaše počutje. Zvezde vam zagotovo ne bodo naklonjene, zato lahko pričakujete ogromno nervoze. Ne boste se spomnili, kdaj ste bili nazadnje tako zelo nervozni. Sprostite se in zadihajte. Premislite o meditaciji in dihalnih vajah. Vsekakor naredite več za svoje počutje.

Tehtnica

Danes se boste znašli pred zelo pomembno situacijo na delovnem mestu. Nadrejeni bodo zahtevali vse vaše znanje in predanost delu. Zdelo se vam bo, da niste sposobni dati vsega, toda vseeno se potrudite. Vsekakor se potrudite po svojih najboljših močeh in dokažite, da zmorete. Ne predajte kar tako boja!

Škorpijon

Na delovnem področju vas že danes čakajo spremembe. Pred vami je pomemben sestanek, po katerem se bodo vaše delovne naloge spremenile. Prav je, da pripravite svoje argumente, še posebno v primeru, da v zadnjem mesecu niste bili najbolj uspešni pri delu. Ne bojte se. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Prijetno boste presenečeni nad odzivom nadrejenih.

Strelec

Danes boste zaključili določene naloge in cilje, ki so vam jih zastavili nadrejeni. Delovni dan bo zato pester in utrujajoč, toda v sklopu dela lahko pričakujete uspešen zaključek dneva. Ko se boste vrnili domov, si boste zaželeli nove aktivnosti. Razmišljali boste o novem hobiju, ki bi lahko popestril vaše življenje. Naredite nekaj za svojo dušo!

Kozorog

Pri delu se bodo stvari pričele odvijati naprej. Čutili boste osebno zadovoljstvo, prav tako se vam bo zdelo, da ste končno lahko pomirjeni. Vsekakor boste danes osredotočeni in predani delu. Vse obveznosti boste opravili v zahtevanem času, saj si boste pravilno razporedili čas. Pazite le na finance, saj boste danes nagnjeni k trošenju denarja.

Vodnar

Čas je, da opustite preteklost. Pustite minula dogajanja za seboj. Čas je, da greste naprej. Pričakujte obilo novih priložnosti, ki se bodo lahko pojavile že danes, toda prav je, da ne silite s spremembami, saj bodo prišle same od sebe. Pazite na odnose s sodelavci. Ne zapletajte se v brezglave razprave.

Ribi

Na delovnem mestu boste danes v središču pozornosti, saj se bodo sodelavci spraševali, kaj je narobe z vami. Vrnite se nazaj na stari tir ter pokažite svojo delovno vnemo in pridnost. Vsekakor se vam bo obrestovalo. Ločite delo od zasebnega življenja. Pazite na zdravje. Lahko da se bodo pojavili glavoboli. Nadihajte se svežega zraka.