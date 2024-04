Oven

Lahko da bo prišlo do frustracije in nezmožnosti, da bi se premaknili naprej. Ko bo prišel ta čas, bo še najbolje, če boste ostali tam, kjer boste. To bo čas, ko vam ne bo potrebno narediti čisto nič. Pustite, da gre vse mimo. Mirno čakajte, dokler se situacija ne bo spremenila. Vsekakor pa tudi poslušajte vašo intuicijo.

Bik

V zadnjem času ste malo osamljeni. Izbira prave hrane bo lahko danes pripeljala do spremembe pri vašem počutju. Zdrava hrana, ki je nepredelana, ima naravne lastnosti in lahko pomaga pri preprečevanju bolezni. Joga in meditacija sta tudi dovolj močni za pozitivne spremembe, ki jih boste naredili.

Dvojčka

Današnji dan bo idealen za učenje za test in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Rak

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Lev

Če vam je služba v zadnjem času bolj v breme kot v užitek, premislite o zamenjavi. Vaša osebnost je takšna, da potrebuje veliko prostora za rast in svobodo. Če vas kaj zavira, poiščite nov profesionalni izziv. Imate srečo, da imate veliko izkušenj, preverite svoje možnosti. Izbirajte pa previdno.

Devica

Danes boste še posebej usklajeni z okoljem in ljudmi okoli vas. Takšna občutljivost bo za vas novost in ne boste ravno prepričani, kaj početi z nešteto sporočili, ki bodo prihajala v vašo glavo, navidezno od nikoder. Čeprav bo to nekaj čisto izven vaših običajnih izkušenj, raje poskušajte to sprejeti, ne analizirajte preveč.

Tehtnica

Čutili boste, da ste pod stresom. Res je, pred vami je naporen dan. Obstaja možnost težkih razprav in soočenj. Vaša inteligentnost bo v ospredju. Ne bojte se. V popoldnevu si privoščite dovolj fizične aktivnosti, saj boste samo tako lahko napolnili vaše telo z novo energijo, ki jo potrebujete. Zdravje: zmerno!

Škorpijon

Finančne težave, s katerimi se soočate že dalj časa, se bodo razrešile vam v prid. Danes lahko pričakujete priliv, ki bo vsaj kratkoročno rešil težave. Popoldan si privoščite nekaj fizične aktivnosti, ki vam bo prinesla vsestransko zadovoljstvo! Zdravje vam bo danes služilo, kljub temu pa ostanite previdni.

Strelec

Ste mojster duhovnosti in živahnosti. Če bo danes želel kdo z vami govoriti o kakšni težki temi, ga zavrnite, saj boste preveč zaposleni. Ne boste ga zavrnili zato, ker bi prezirali njegove skrbi, a danes bo vaša energija najbolje porabljena v okviru poslovne socializacije. Vaše verbalne spretnosti bodo enkratne.

Kozorog

Resno mentalno delo in analize bodo danes v ospredju. Kasneje pa boste naredili zelo dober prvi vtis na nekem socialnem srečanju. Z delikatnimi finančnimi interesi morate upravljati v rokavicah. Hodite po stari, poznani poti in bodite pozorni na to, kaj je novo. Spremembe sprejmite z odprtimi rokami.

Vodnar

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Ribi

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.