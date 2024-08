Oven

Želeli boste pobegniti od vseh napetosti in prava sprostitev za vas bo danes nakupovanje. Ne glede na to, da vas bo to pomirjalo, ne pozabite na vaše trenutno finančno stanje. Ne zapravljajte brezglavo, saj bi se vam lahko to še kako maščevalo. Zvečer si privoščite počitek, saj vas v nasprotnem primeru v naslednjih dneh čakajo zdravstvene težave.

Bik

Vaše razpoloženje bo odlično, čeprav boste po napornem delavniku psihično precej utrujeni. Že kmalu vas čaka veliko novega in pozitivnega, zato pozabite na pretekle slabe izkušnje in pozitivno zrite v prihodnost. Če vam bo to uspelo, se boste počutili kot prerojeni. Obiščite sorodnike in prijatelje, njihova družba vam bo dobro dela.

Dvojčka

Ko bo delovni čas za vami, poskrbite za malce sprostitve. V krogu družine boste igrali vlogo mirovnika. Običajno imate čas za njih le ob koncu tedna, danes pa nadoknadite vse zamujene trenutke in izkoristite prosti čas. To vam bo uspevalo tudi zahvaljujoč dobremu telesnemu in psihičnemu počutju.

Rak

Danes boste težili k miru in harmoniji v družini. Zna pa se zgoditi, da bo to stanje nekdo podrl. Nikar se ne pustite zmesti in poskrbite, da boste notranje pomirjeni, da se ne boste spuščali v spore. Bodite pozorni na zdravje, danes se bodo lahko pojavile posledice vašega nezdravega življenja.

Lev

Danes boste sposobni predvideti stvari veliko vnaprej. Vaša intuicija bo na tako visoki ravni, da se bodo ljudje k vam zatekali po nasvete in odgovore. Izkoristite to za reševanje težav, ki so se vam nabrale, delujte v smeri zastavljenih ciljev. Zvečer boste utrujeni, zato si privoščite zgodnejši odhod v posteljo.

Devica

Za danes imate točno izdelan načrt, a ga iz nekega neznanega razloga ne boste uspeli izvesti. Na delovnem mestu boste zato naleteli na neodobravanje nadrejenih in sodelavcev. Vzemite se v roke. Začnite delovati bolj aktivno in občasno prevzemite tudi vlogo vodje. Tako boste tudi sami bolj zadovoljni.

Tehtnica

Vajeti boste vzeli v svoje roke in se podali novim izzivom naproti. Običajno se vse preveč prepuščate naključjem, zato ne pride do nobenih sprememb! Veliko boste razmišljali tudi o družabnih stikih in potepanju s prijatelji. Ob vsem tem ne pozabite na najboljšega prijatelja, saj se že dalj časa počuti odrinjenega.

Škorpijon

Vse, česar se boste lotili, vam bo prineslo želene rezultate. Čutili boste tudi nek neprijeten vpliv osebe, ki vam bo skušala vsiliti svoje mnenje. Vi pa se temu ne boste mogli dovolj odločno upreti. Razmišljali boste, da bi naredili presek s preteklim življenjem, da bi lahko bolj sproščeno razmišljali o prihodnosti.

Strelec

Neki dogodki, ki se bodo zvrstili že na samem začetku dneva, bodo v vaše življenje vnesli dodaten nemir in negotovost. Umirite svoje strasti in danes nikar ne sprejemajte velikih odločitev. Boste pa zvečer veliko bolj sproščeni in mirni. Ne belite si glave s stvarmi, na katere nimate vpliva.

Kozorog

Dobili boste nek nepričakovan obisk, ki vas bo pozitivno presenetil. Dan bo ravno zaradi tega poln pozitivnosti in dobre volje. Že zvečer pa boste razmišljali, kako bi tudi vi vrnili to sladko presenečenje. Idej boste imeli veliko, le še uresničiti jih bo potrebno. Dan bo kot nalašč za poglobitev medsebojnih odnosov.

Vodnar

Danes boste zelo previdni in potrpežljivi. Nikar se ne zaženite v kakšno odločitev. Predvsem pa boste danes razmišljali o svojem načinu življenja. Odločili se boste, da boste določene stvari spremenili. O vsem dobro premislite in si vzemite čas, ki ga imate na voljo. Saj veste, nikoli ni prepozno!

Ribi

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.