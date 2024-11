Oven

Danes boste zares družabni. Želeli se boste družiti z ljudmi, saj boste čutili, da se boste samo tako lahko počutili zares odlično. Vsekakor boste pozabili na vsakodnevne težave in stres, s katerim se soočate na delovnem mestu. Popoldan se boste predali novim užitkom. Športna aktivnost vam bo omogočila odlično počutje.

Bik

Dan bo zelo pester. Čutili boste potrebo po izražanju čustev in želja. Morda se boste odpravili na izlet ali pa se boste lotili novega športa. Zagotovo vam ne bo dolgčas, zato se veselite današnjega dne. Globoko v sebi boste čutili novo moč in energijo. Pozornost boste danes namenili svoji družini.

Dvojčka

Namenite čas sebi in svojemu telesu. Čutili boste, da potrebujete ogromno sprostitve in fizične aktivnosti, da boste lahko pregnali negativne misli. Sprehod ali tek v naravi vam bo dobro del, le nadihajte se svežega zraka. V popoldanskih urah se posvetite bližnjim. Ne postavljajte jih na stranski tir, kot ste to počeli do zdaj.

Rak

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje. Sprostite se!

Lev

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus. Pojavile se bodo lahko težave s kožo, ne pozabite na redno nego.

Devica

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati; tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje in vzdržujte svoje telo v polni formi.

Tehtnica

Pri delu vas bo tehtanje različnih pogledov naredilo izrazito neodločne. Preveč boste taktično razmišljali, zelo malo pa storili za nov projekt. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Začnite se bolj aktivno udejstvovati pri športnih dejavnostih. Lotite se hobija, ki vas je nekoč že veselil.

Škorpijon

Za doseganje svojih ambicij uporabljate predvsem mentalne talente, zato vas bo rutinsko delo tudi danes dolgočasilo. Popestrite ga. Danes boste sebi privoščili lagodno življenje, zaradi tega pa bo trpel vaš bančni račun. Zvečer se napotite na dolg sprehod. Nadihajte se svežega zraka, se sprostite in umirite tako telo kot duha.

Strelec

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje drugim, ki bodo delali za vas na različnih nivojih. Socialni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Kozorog

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Vodnar

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Ribi

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih. Vaša kariera je na dobri poti, prav tako razmerja.