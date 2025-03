Oven

Razočarani ste nad svojim prijateljem, ki vam je bil celo življenje zelo blizu, sedaj pa se je nenadoma oddaljil. Razlog za to se vam zdi popolnoma neprepričljiv in nesprejemljiv, vendar se boste morali s situacijo sprijazniti. Ne poslabšajte je s prepiri okrog tega. Res je, da ste na to osebo močno navezani, vendar ji morate pustiti dihati.

Bik

Želite si več spoštovanja od bližnjih, ki niso zadovoljni z vašo odločitvijo, da ne greste po njihovih stopinjah in ne živite tako, kot so si to zamislili oni. Postavite se jim po robu, vendar to naredite z občutkom, saj jih ne želite odgnati od sebe. Potrudite se, razložite jim situacijo in jim jo približajte. Razložite, da sledite svojim sanjam in srcu.

Dvojčka

Zelo ste raztreseni in skrbi vas razpoloženje, ki se konstantno spreminja, kar se v preteklosti ni dogajalo. Razmislite o spremembah, s katerimi ste se soočili v preteklosti. Prav tako se osredotočite nase. S čim ste v življenju zadovoljni in kaj vas onesrečuje ter obremenjuje? Več časa posvetite sebi, pomagalo vam bo branje lahkotnih knjig.

Rak

Utrujeni ste od dela in si želite sprostitve ter miru. Napeti boste, vendar se umirite, da s svojimi nepremišljenimi dejanji ne boste prizadeli drugih ljudi, ki so vam blizu. Ne boste pripravljeni na sodelovanje, vendar se potrudite in naredite to, kar bo zahtevala situacija na delovnem mestu.

Lev

Bojite se za svoje zdravje, saj imate že dalj časa občutek, da nekaj ni v redu z vami. Mogoče gre le za utrujenost, saj nenehno izčrpavate svoje telo in potrebujete počitek. Današnji dan bo kot nalašč za ukvarjanje s stvarmi, ki vas veselijo. Družite se s prijatelji, ukvarjajte se s svojim hobijem ali preprosto počivajte doma.

Devica

Danes boste dobili obisk iz tujine. Obiskala vas bo vam zelo draga oseba, ki vam bo sporočila pomembno novico. Sprva boste imeli mešane občutke, pa vendar se boste s situacijo kaj hitro sprijaznili. Začeli boste igrati novo igro. Prijatelj vam bo hvaležen, saj mu vaša opora pomeni zelo veliko.

Tehtnica

Danes se vam bodo odprla vrata priložnosti osebnega in profesionalnega razvoja. Izkoristite vsako priložnost, ki se vam bo ponudila in poskusiti narediti kar največ iz situacije. Morate se dokazati sami sebi, saj pogrešate ta občutek, ko ste v nečem res dobri in vas zato spoštujejo. Uspeh vam bo dobro del, le pazite, da vam ne bo stopil v glavo.

Škorpijon

Vedno ste zelo dejavni, današnji dan pa le preživite na sproščen in manj aktiven način. Delo od vas ne bo zahtevalo pretiranega napora, zato se ne naprezajte, ker s tem ne boste zadevi nič bolj kos. Sprostite se. Vzemite si čas zase, saj boste morali v naslednjih dneh več pozornosti nameniti družini.

Strelec

Na delovnem mestu boste zelo aktivni, sodelavce pa boste zaradi svojega navdušenja in zagona nekoliko motili. Ne zmenite se za njihove pripombe, ampak sledite instinktu in se soočite s težavami. Današnji dan bo dober za sprejemanje odločitev, zato se z izzivi soočite in nikar ne odlašajte sprejema določene odločitve, ki vas preganja že dalj časa

Kozorog

Današnji dan boste pričeli zares dobro. Danes bo pravi dan za komunikacijo, zato boste lahko vzpostavili zelo dober odnos z nadrejenimi. Zdelo se bo, da vam zaupajo, zato se ne čudite, če vas bodo danes zadolžili za nove delovne obveznosti. Vsekakor ste si to prislužili, zato bodite ponosni nase.

Vodnar

Danes se boste znašli pred novo preizkušnjo. Na delovnem mestu boste za pomoč prosili osebo, ki bo počaščena. Naučili se boste nekaj novega, toda pazite, da boste zbrani, saj vam bo to danes lahko predstavljalo težavo. Popoldan boste malce zasanjani. Sanjarili boste o svojih željah, ki pa niso neuresničljive. Zavedajte se tega

Ribi

Danes boste preobremenjeni. Zdelo se vam bo, da so vaše misli polne skrbi in načrtov, ki jih najbrž nikoli ne boste mogli uresničiti. Spremenite svoje mišljenje. Ne pozabite, da lahko z mislimi usmerjate napoved dogodkov, zato se slabih misli čim prej znebite. Ne hitite pri opravilih, saj bi lahko naredili usodno napako. Danes ne sprejemajte pomembnih odločitev.