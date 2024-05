Oven

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je. Zdravje: pripravite se na padec odpornosti.

Bik

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet. Ekonomska problematika vas še vedno ovira, toda kmalu lahko pričakujte izboljšanje.

Dvojčka

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem. Pojavili se bodo nepričakovani stroški.

Rak

Danes boste spoznali nekaj novega glede poslovanja in financ. Toda vse niti ne bodo v vaših rokah. V projekt boste vložili ogromno truda. Nič ne bo narobe, če boste več zahtevali tudi od osebe, s katero sodelujete. Na delovnem mestu boste delovali samozavestno. Vzdušje bo odlično! Bodite pozorni pri financah. Ne sklepajte večjih poslov, saj bi bili prav vi na slabšem.

Lev

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite na to, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Devica

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe. Zdravje: pazite se bolečin v udih.

Tehtnica

Danes ne bo pravi dan za izkazovanje na področju dela. Zdelo se vam bo, da nazadujete. Kmalu boste lahko pokazali svoje znanje in izkušnje. Na področju dela se bo pojavila oseba, ki vam bo pomagala doseči določen cilj. Pravi čas šele prihaja. Zdravje: temperaturne spremembe lahko povzročijo išias in bolečine v mišicah.

Škorpijon

Imeli boste močno željo po iskanju avanture. Odločili se boste tudi za spontan izlet, da boste spoznali nove ljudi in vznemirljiva področja ali pa se boste preizkusili v novi zvrsti razvedrila, mogoče se boste odločili za padalstvo. Premislite, kaj bi lahko spremenili pri vašem stilu življenja, da se boste izognili stagnaciji v prihodnosti!

Strelec

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Kozorog

Obeta se vam potovanje z letalom. Najverjetneje boste načrtovali turnejo po oddaljenih državah ali tujih deželah. Lahko boste šli s prijatelji ali s skupino, kateri ste se pravkar pridružili. Nenavadni novi interesi bodo ujeli vašo pozornost, kar vas bo vabilo k nadaljnjemu študiju. Morda se boste vpisali v delavnico. Veselite se širitve vašega obzorja.

Vodnar

Neobičajne izkušnje bodo lahko povzročile zanimanje za znanost in okultne prakse, kot je čarovnija. To bo idealen čas, da pričnete s podobnim projektom ali s formalnim študijem astrologije. Obeta se vam tudi srečni denarni preporod. Lahko bo šlo za darilo ali poplačano posojilo. Prva želja bo, da bi ga hitro zapravili. Pazite!

Ribi

Težave doma ali v soseski vas bodo vodile k nenadni odločitvi za selitev, kar bo povečalo vašo aktivnost. Ne boste čisto prepričani, kam boste šli. Organizacija in disciplina bosta pomembni. V pomoč vam bo, če boste naredili spisek stvari, ki jih morate narediti. Ne bodite panični. Vse se bo obrnilo in to bo na koncu najboljša stvar.