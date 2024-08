Oven

V zadnjem času ste malo osamljeni. Izbira prave hrane bo lahko danes pripeljala do spremembe pri vašem počutju. Zdrava hrana, ki je nepredelana, ima naravne lastnosti in lahko pomaga pri preprečevanju bolezni. Joga in meditacija sta tudi dovolj močni za pozitivne spremembe, ki jih boste naredili.

Bik

Današnji dan bo idealen za učenje za test in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Dvojčka

Imeli boste težnjo po negativnosti, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Rak

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan, da pričnete s tem potovanjem.

Lev

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Devica

Pred vami so zagotovo novi podvigi v ekonomskem pogledu. Ne držite se le preverjenega. Čas bo pravi za tveganje. Obstaja verjetnost, da se boste v prihodnosti lahko odpravili na službeno potovanje. Izkoristite priložnost. Zbližajte se z osebo, ki vam lahko omogoči tisti položaj v službi, ki si ga zaslužite. Pokažite prednost delu.

Tehtnica

Na delovnem mestu se bodo pojavile nove priložnosti, ki pa jih ne boste mogli izpolniti. Pričakovanja bodo nerealna, zato namignite nadrejenemu, da vsega enostavno ne zmorete. Na finančnem področju bodite danes zelo previdni. Če resnično potrebujete določeno stvar, pojdite domov in premislite dvakrat. Ne prenaglite se pri nakupovanju.

Škorpijon

Bodite previdni na zdravstvenem področju in spremenite odnos do svojega telesa. Vaša odpornost je na nižji ravni, kot si mislite. Na delovnem mestu boste prejeli neko odlično novico, ki vas bo nadvse razveselila. Možno je napredovanje, saj se bo pojavilo prosto delovno mesto.

Strelec

Vaša finančna situacija bo dobra, če pa je slediti obljubam, boste danes postavili temelje še boljšega poslovanja in uresničili določene poslovne korake. Finančni iznos za letni dopust je zajamčen, našli boste tudi dovolj denarja za specializacijo v tujini, poslovno izobraževanje ali učenje tujega jezika.

Kozorog

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam drugače da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Vodnar

To bo čas, ko bo komunikacija med sodelavci nadvse pomembna. Čeprav se bo morda zdelo, da vas drugi ne poslušajo, se izogibajte uporabi sarkazma ali drugih obrambnih taktik in bodite preprosto prijazni. Potrudite se in bodite jasni, to se bo poznalo in bo ekstremno dragoceno na dolgi rok.

Ribi

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.