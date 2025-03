Oven

Danes vas čaka naporen delovni dan. Dobili boste veliko zadolžitev; več in težje kot sicer. Sprva si boste to razlagali kot zaroto negativno nastrojenih nadrejenih, ki vas imajo na piki. Vendar boste kasneje dojeli, da gre le za to, da vam nadrejeni zaupajo in vedo, da od vas lahko pričakujejo zelo dobro opravljeno delo.

Bik

Danes boste polni energije in se boste z lahkoto soočali z vsakodnevnimi izzivi. Kljub naveličanosti z delom in sodelavci, ki se le pritožujejo, boste ohranili svoj pozitivizem in ga v popoldanskem času prenesli tudi na druge. Zvečer povabite prijatelje na kozarec vina in v prijetni družbi poklepetajte o vsakodnevnih zadevah. Umirjen dan vam bo dobro del.

Dvojčka

Razočarani boste nad starim prijateljem, s katerim imata pestro zgodovino. Poznata se še iz otroških dni in sedaj kar ne morete verjeti, kako se je spremenil. Skušajte ga spoznati na novo in ga sprejeti takšnega, kot je. Zvečer si privoščite nekaj časa zase in za svoje telo. Razvajajte se in si napolnite baterije za jutrišnji dan.

Rak

Danes vas čaka produktiven dan. Na delovnem mestu boste opravili vse zelo dobro in nadrejeni bo z delom zadovoljen. Ker boste imeli čas in voljo, boste z veseljem priskočili na pomoč sodelavcem pri delovnih nalogah. Vendar previdno. Nekdo od sodelavcev bi lahko to sprejel kot pokroviteljsko obnašanje in ne kot pomoč, zato pazite na pristop.

Lev

Danes boste zmedeni in ne boste vedeli, kje se vas drži glava. Pazite, da ne boste zamudili v službo, saj se vam v zadnjem času to pogosto dogaja. Dolgo vas sodelavci ne bodo več prenašali. Če boste svoj dan bolje organizirali, bo počutje popoldan dobro, zvečer pa se bo lahko od utrujenosti pojavil glavobol.

Devica

Čaka vas pomembna preizkušnja. Na delovnem mestu vam bo lahko sodelavec nastavil past, saj vas hoče očrniti pred nadrejenim. Ljubosumje nima meja in je glavno vodilo njegovih dejanj. Pazite, da se ne boste ujeli v to past; oči imejte široko odprte in ne verjemite stvarem, ki vam jih bo govoril.

Tehtnica

Ponovno se boste soočali z zdravstvenimi težavami. Ne obupajte, ampak se še danes odpravite k zdravniku. V službi bo danes vse teklo normalno, zato si privoščite odhod domov ob normalni uri. Zvečer se izognite zabavi, na katero ste povabljeni, saj ne boste dobra družba. Vzemite v roke dobro knjigo in se nekoliko sprostite.

Škorpijon

Pa boste le dočakali počitek. Zdržite še današnji delovni dan in čaka vas prijetno ter sproščeno popoldne. Preživite ga v družbi bližnjih, ki vas močno pogrešajo, saj ste večinoma nenehno odsotni. Pokažite jim, koliko vam pomenijo in da to delate za skupno dobro. Dan boste zaključili v prijetnem vzdušju.

Strelec

Danes vas čaka prijetno presenečenje. Na delovnem mestu boste dobili sicer napovedan obisk, pa vendar vas bo presenetil. Oseba, ki vas bo obiskala, je vaš poslovni parter in presenetilo vas bo, koliko skupnega imata. Povabite ga na poslovno kosilo ali večerjo, saj si bosta imela veliko za povedati.

Kozorog

Ste pred pomembno odločitvijo. Ta se tiče tudi vaših bližnjih, zato je pomembno, da se pogovorite tudi z njimi. Izpostavite jim tako pozitivne kot tudi negativne strani odločitve, saj vam le na ta način ne bodo mogli ničesar očitati. Zvečer vas čaka prijetno presenečenje v družinskem krogu.

Vodnar

Pošteno se precenjujete. Res je, da ste na splošno uspešna oseba in da vam gredo stvari dobro od rok, pa vendar ne pretiravajte z nalogami, ki si jih zastavljate. Ne morete blesteti na vseh področjih. Lahko ste dobri, ne pa vedno tudi najboljši. Vaši cilji so previsoki in kaj hitro bi lahko nizko padli. Premislite.

Ribi

Komaj boste čakali, da boste zaključili z delom, saj vas popoldan čakajo aktivnosti v krogu bližnjih. Kljub temu, da imate popoldan lepo načrtovan, se boste morali soočiti z neprijetnim prepirom, saj boste zamudili na prizorišče. Opravičilo ne bo dovolj, saj se to ne bo zgodilo prvič. Zato se bo lahko še tako načrtovan popoldan prelevil v naporne trenutke s sorodniki.