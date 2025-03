Oven

Vztrajajte pri taktičnosti in diplomaciji, svojega mnenja pa nikakor ne vsiljujte drugim ljudem. Če boste morali izbirati med zasebnim in družabnim življenjem, ne reagirajte nepremišljeno. Uspešni boste predvsem tisti, ki boste pripravljeni malce popustiti. Za določene težave boste potrebovali pomoč odvetnika.

Bik

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Dvojčka

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Rak

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Lev

Vaš svet domišljije in fantazij bo izjemno aktiven in prišli boste do nekaterih izjemnih zamisli. Imeli boste kar nekaj priložnosti, zato nikar ne bodite ignorantski in poslušajte svojo intuicijo. Ne zanemarite nekoga, ki vam je zelo blizu, tudi na poslovnem področju, ker vas bo samo dobro sodelovanje, polno spoštovanja, lahko pripeljalo do uresničevanja zastavljenih ciljev.

Devica

Trenutno ne vidite pravega izhoda iz težave, ki ste jo zakuhali. Stvari boste poskušali nekoliko prehitro in nepremišljeno rešiti. To ne bo zadostovalo, zato hitra rešitev ne bo tista prava. Pametni bodo še malo počakali. Čeprav sami ne boste toliko čutili posledice nepremišljenega dejanja, bodite pozorni na druge, ki bodo zaradi vašega neprimernega ravnanja veliko bolj trpeli.

Tehtnica

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.

Škorpijon

Notranje neravnovesje se bo močno odražalo na vseh današnjih aktivnostih. Ne dovolite si, da bi se preveč zapletli v osebne konflikte. Raje počakajte. Vse kaže na to, da bo to stanje prav hitro minilo in spoznali boste, kaj vam v življenju dejansko nekaj pomeni in kam je potrebno usmeriti svoj čas in energijo.

Strelec

Pazite se pretirane agresivnosti, prehitrih dejanj in vsiljevanja svojih stališč, ker bi na ta način dosegli ravno nasprotno od tistega, kar boste želeli. Možno je, da boste zaradi prevelike frustracije in želje po doseganju zastavljenega cilja storili nekaj, kar boste kasneje obžalovali. Spori bodo neizogibni.

Kozorog

Danes boste nagnjeni k vzkipljivosti. Še posebno v odnosu s partnerjem poskusite biti bolj potrpežljivi kot običajno, saj se bosta v nasprotnem primeru spustila v vojno. Seveda pa ne popustite kar tako, spoštujte pa tudi njegove želje in potrebe. Vzemite si čas zase in pojdite v naravo!

Vodnar

Zjutraj se boste zbudili z nasmeškom na obrazu, razlogov za to pa bo več. Nenehno boste razmišljali o vaši simpatiji, kar vas bo spravljalo v odlično voljo. Kljub temu pa je že skrajni čas, da opustite spogledovanje in se odpravite pravemu izzivu naproti. Zakaj se obotavljate?

Ribi

Danes boste precej nemirni. Bodite potrpežljivi in se ne ukvarjajte s starimi zamerami, predvsem pa ne izzivajte novih sporov, ker ne bi prišli do nikakršnih zaključkov. Danes boste morali biti še posebej prilagodljivi v partnerskem odnosu, saj se bo drugače lahko hitro kaj zapletlo.