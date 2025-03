Oven

Naveličani ste rutine, ki jo imate v življenju, saj vsak dan počnete iste stvari. Zakaj pa ne bi spremenili načrtov in zamenjali smer vožnje? Namesto tega, da ponovno vi kuhate kosilo, za spremembo povabite partnerja, da kosilo pripravita skupaj ali pa si privoščita obed v restavraciji. Popoldan pa se odpravite naokrog. Navdušeni boste.

Bik

Odpravite se na izlet v naravo. Poskusite se sprostiti po napornem tednu. Srečali boste osebo, ki je že dolgo časa niste videli, vendar vam bo srečanje pokvarilo naslednji teden. Vaše počutje bo do srečanja dobro, potem pa bodo nastopili glavoboli in slabost. Vse skupaj premagajte s počitkom in pitjem vode, odmaknite se od družbe in v miru premislite zadevo.

Dvojčka

Organizirali boste popoln dan, za kar vam bodo prijatelji zelo hvaležni. Že zelo dolgo usklajujete načrte in se poskušate srečati, vendar vam do sedaj to ni uspelo. Zato dobro izkoristite današnji dan, ki vam bo pripravil presenečenje za presenečenjem. Ko boste naleteli na težavo, glejte nanjo kot na pol poln kozarec in jo na ta način vzemite kot izziv.

Rak

Danes boste zamišljeni. Tudi domači bodo opazili, da vas nekaj zelo muči. Najverjetneje boste premišljevali o finančni situaciji, ki v zadnjem času ni ravno najbolj bleščeča. Danes premislite o tem, kako boste ukrepali in se enkrat za vselej zavežite k hranjenju denarja. Slednja odločitev bi bila za vas zelo dobrodošla.

Lev

Danes se boste že pripravljali na jutrišnji delovni dan. Res je, da ste pod stresom, toda izkoristite proste ure do potankosti in ne mislite le na obveznosti, ki jih morate opraviti. Vsekakor se sprostite, lahko bi se odpravili celo na krajši izlet. Premislite! Poskrbite za svoje zdravje in si privoščite malce sprostitve ali fizične aktivnosti.

Devica

Danes boste navdušeni nad življenjem. Mnogi se boste odpravili na obisk k sorodnikom, na sprehod ali na druženje v naravo. Ne čudite se dejstvu, da bo dan zagotovo pester, vse do takrat, ko se boste odpravili v posteljo. Mnogi se lahko v večernih urah odpravite v gledališče ali kino.

Tehtnica

Danes boste zelo razposajeni. Zdelo se vam bo, da prekipevate od energije. Toda previdno. Paziti morate na svoje zdravje, saj boste mnogi trpeli zaradi bolečin v sklepih ali hrbtenici. Prav je, da si privoščite fizično aktivnost, toda ne pretiravajte. Ohranite zmerno gibanje in si ga privoščite vsak dan.

Škorpijon

Danes vas bodo spet srbele pete. Želeli si boste družbe in smejanja, zato se boste mnogi, rojeni v tem znamenju, odpravili na družinsko srečanje ali srečanje s prijatelji. Dobro voljo boste širili na ljudi, ki so vam blizu. Pričakujte ogromno smeha in pozitivne energije, ki vam jo je v zadnjih dneh primanjkovalo. Vaše počutje bo odlično. Bravo!

Strelec

Danes boste zavarovani pod svojim oklepom. Prijateljem se ne boste javljali na telefon, prav tako pa si ne boste želeli pogovorov z bližnjimi. Zdelo se vam bo, da imate veliko opravkov, ki jim ne morete reči ne, ker čakajo samo na vas. Ne čudite se, če se boste zalotili pri domačih opravilih. Danes zagotovo ne boste odstopili od svojega sistema.

Kozorog

Tudi danes boste energični. Počutili se boste odlično, prav tako pa vam bo zares pisano na kožo dejstvo, da je dela prost dan. Mnogi se boste danes odpravili na izlet ali na podobno druženje v naravi, da se boste sprostili. Po druženju in fizični aktivnosti boste presenečeni nad dejstvom, da ste izkoristili dan do potankosti.

Vodnar

Zdelo se vam bo, da ne potrebujete nikogar okoli sebe in da potrebujete le čas zase. Privoščite si oddih, pa čeprav boste želeli le poležavati v postelji. Ne ozirajte se na nikogar, saj vas bodo tisti, ki vas imajo radi, zagotovo razumeli. Pazite le na prehrano, saj bi vam lahko prinesla odvečne kilograme.

Ribi

Danes boste predani sebi. Mnogi vam bodo lahko očitali, da bi si morali vzeti malce več časa zanje, toda vsekakor prisluhnite svojim potrebam. Podali se boste novim dogodivščinam naproti. Mnogi se boste danes preizkusili v novem športu ali hobiju. Zagotovo boste počeli to, kar vas najbolj osrečuje. Prepustite se.