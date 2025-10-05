Oven

Skoraj nič ne bo potekalo tekoče, skoraj nič ne bo šlo po svoji poti, a nikar zato ne obupajte. Še naprej stremite k svojemu cilju, dosegli boste željen napredek. Sprememba okolja vam bo koristila, kot tudi vsem bližnjim okoli vas. Ne bodite tako ostri do sebe in spoznajte, da ste, kakršni ste. Delate najbolje, kot le lahko.

Bik

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje drugim, ki bodo delali za vas na različnih nivojih.

Dvojčka

Pred vami je odločujoče obdobje, polno pestrosti, kar bo vidno že danes. Če ste razdvojeni, ali ste pred kratkim končali razmerje, obstaja možnost, da ga boste ponovno obnovili. Razmislite o tem, česa si želite in kaj čutite. Samski ste morda razdvojeni med dvema osebama. Spoznajte obe in izberite modro.

Rak

Danes boste zares živčni, kar bo lahko negativno vplivalo na odnose. Previdno, če ste vezani. Ne sklepajte, da lahko celoten scenarij v ljubezni predvidite vnaprej. Če ste imeli slabo izkušnjo v preteklosti, ni nujno, da bo tudi tokrat taka. Ne živite več v sencah preteklosti, naj bo sedanjost optimistična.

Lev

Če ste oddaljeni od svoje ljubezni, boste danes začutili bližino. Če gre za fizično oddaljenost, vas bo razveselila novica, saj vas bo obiskala simpatija ali vaš partner. Samski imate sedaj odlične možnosti za nova razmerja. Ne izogibajte se novim poznanstvom, saj so vam ta namenjena. Vezani boste uredili svoje trenutno razmerje.

Devica

Danes boste žalostni, potrti in osamljeni. Ker ste prepričani, da morate srečo iskati naokoli, ne pa v sebi, boste razočarani. Ne izogibajte se družbi, prijateljem in sorodnikom, saj bi bilo danes za vas to celo škodljivo in ob koncu dneva bi lahko postali depresivni. Pojdite v družbo, lažje vam bo.

Tehtnica

Danes se vam bo veliko dogajalo. Zjutraj še niti zaslutili ne boste, da bo dan tako pester. Popoldan pa boste precej nemirni in razmišljali boste, kam bi pobegnili na krajši izlet. Nemirnost se bo proti večeru polegla, pazite le, da ne boste slepili in zavajali sami sebe. Pričakujte prijateljev obisk.

Škorpijon

Neke okoliščine vam bodo veliko bolj jasne kot prej. Tudi vi sami boste drugim dali vedeti, da niste le siva miška, ki čaka na najprimernejši trenutek. Zaradi nekega dvoma ali razdvojenosti boste sicer zelo nervozni, vendar se boste le odločili za nek premik, s katerim ste dolgo odlašali. Dan bo vplival na vaše čustveno stanje.

Strelec

Pokažite svojo odprtost in svobodno srce. Prijaznost ne stane veliko, a vendar naredi veliko dobrega. Ob srečanju z drugimi boste tako v njih prebudili radost in tudi oni vas bodo napolnili z njo. Vsa ta prijaznost se vam bo vrnila z dobrim in tako dan ne bo izgubljen. Izžarevali boste toplino.

Kozorog

Razmišljali boste o preteklosti. Zdi se, kot da vas je ta zaznamovala in oblikovala vašo osebnost. Končno boste potegnili mejo med preteklostjo in prihodnostjo. Ne glede na slabe izkušnje, je sedaj čas, da greste dalje. Samski se ne bojte več. Stopite na novo pot, saj ste skorajda že pripravljeni. Vezani pričakujte veliko strasti v vajinem razmerju.

Vodnar

Prihaja obdobje, polno novih strasti, zato bo današnji dan naklonjen samskim. Pred vami so nove možnosti in priložnosti za ljubezen, zato bodite pripravljeni na plodnejše obdobje. Pazite, če si ne želite le avanture, saj oseba, ki prihaja, ne bo oseba, ki jo čakate že celo življenje. Vezani boste v odnosu, ki ga imate, srečni.

Ribi

Vztrajajte pri taktičnosti in diplomaciji, svojega mnenja pa nikakor ne vsiljujte drugim ljudem. Če boste morali izbirati med zasebnim in družabnim življenjem, ne reagirajte nepremišljeno. Uspešni boste predvsem tisti, ki boste pripravljeni malce popustiti. Strasti sicer ne bo manjkalo, toda zdelo se vam bo, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti.