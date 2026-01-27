Oven

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vaše nadrejene. Ustvarjajte.

Bik

Visok val čustev bo usmerjen v energijo, kar bo videti kot nevihta eno minuto in kot modro nebo naslednjo. Pazite, da vas ne bo zaneslo med temi trenutki. Pazljivo spremljajte, kaj čutijo drugi, preden boste kaj komentirali. Morda boste morali omiliti kritiko. Če boste napačno ocenili situacijo, morate to popraviti.

Dvojčka

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča.

Rak

Na čustvenem področju si želite sprememb in novih dogodivščin, zato boste danes vezani še vedno dvomili v to, ali je razmerje, ki ga imate, zares tisto, kar si želite. Samski boste čutili nov zagon, ki vas bo pripeljal do sprememb. Skrajni čas je, da se približate nekomu, o katerem razmišljate že dalj časa.

Lev

Notranji mir in inspiracija bodo ključni pri reševanju trenutnih nalog. Prinesli vam bodo zadovoljitev in potrditve, ki bodo na vas vplivale izjemno pozitivno. Zagotovite si podporo v celotnem procesu prizadevanj. Razmišljajte o posledicah in prihodnosti, naučite se ločevati pomembne stvari od malenkosti.

Devica

Vaš svet domišljije in fantazij bo izjemno aktiven in prišli boste do nekaterih izjemnih zamisli. Imeli boste kar nekaj priložnosti, zato nikar ne bodite ignorantski in poslušajte svojo intuicijo. Ne zanemarite nekoga, ki vam je zelo blizu, ker vas bo spoštovanje pripeljalo do uresničenja zastavljenih ciljev.

Tehtnica

Trenutno ne vidite pravega izhoda iz težave, ki ste jo zakuhali. Stvari boste poskušali nekoliko prehitro in nepremišljeno rešiti. To ne bo zadostovalo, zato hitra rešitev ne bo tista prava. Pametni bodo še malo počakali. Bodite pozorni na druge, ki bodo zaradi vašega neprimernega ravnanja veliko bolj trpeli.

Škorpijon

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.

Strelec

Umirjen, a ustvarjalen dan je pred vami. Počutili se boste odlično in vsaka malenkost vas bo spravila v dobro voljo. Končno boste ugotovili, da je sreča v majhnih stvareh. Kar tako naprej, vsak dan bolje vam bo šlo in kmalu si boste rekli, da je življenje prav lepo, če se posvetimo pomembnim stvarem in ljudem.

Kozorog

Pazite se pretirane agresivnosti, prehitrih dejanj in vsiljevanja svojih stališč, ker bi na ta način dosegli ravno nasprotno od tistega, kar boste želeli. Možno je, da boste zaradi prevelike frustracije in želje po doseganju zastavljenega cilja storili nekaj, kar boste kasneje obžalovali. Spori bodo neizogibni.

Vodnar

Delovali boste spontano. To vas bo popeljalo do manjšega uspeha, saj boste znali dobro izkoristiti priložnosti, ki se vam bodo ponudile čez dan. Prilagodljivi boste in pozorni na vse, kar se bo dogajalo okoli vas. Nekdo vas bo skušal speljati s prave poti. Ne nasedite obetajočim besedam.

Ribi

Vzemite si čas in pripravite načrt za bodoče poslovne poteze. Dobro premislite o vsakem koraku in se izognite napakam, ki ste jih delali v preteklosti. Samo na ta način boste posle uspešno izpeljali do konca in še presenečeni boste, kako bodo ovire, ki jih boste na tej poti srečali, nenadoma majhne in premagljive.