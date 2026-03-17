Oven

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus.

Bik

V ospredju bo potovanje. Ali se odpravljate na pot ali pa planirate večje počitnice? Čas bo idealen za spremembo. Stvari se bodo premikale po načrtu. Vsekakor si morate vzeti nekaj časa za oglede, kar vam bo razkrilo kar nekaj prijetnih presenečenj. Uživajte v vsem, dokler boste le lahko.

Dvojčka

Vaša zaščitniška narava bo danes na višku. Večkrat boste dvomili v druge, hoteli se boste prepričati, da vaši bližnji niso v kakšni nevarnosti. Občasno ste preveč previdni, preveč vas skrbi za druge. Imejte malo več zaupanja v njihove sposobnosti in dopustite, da določene stvari ugotovijo sami.

Rak

Željni boste sprememb, saj imate že nekaj časa občutek, da zadeve predolgo stojijo na mestu. Na področju financ vas bodo skrbele dolgoročne zadeve, ki ste jih potiskali nekoliko na stran. V sredini dneva vam bo ponagajala utrujenost, a si boste že zvečer vzeli dovolj časa, da si boste nabrali novih moči.

Lev

Razpoloženje bo danes še vedno malce slabše, kar se bo odsevalo v partnerskem odnosu. Vezani boste čutili oddaljenost. Zaupajte partnerju, kako se počutite, naj vam to da nov zagon. Samske bodo čustva, ki jih gojite do določene osebe, povsem zmedla. Premislite o tem, kaj čutite.

Devica

Zdelo se vam bo, da ste polni dvomov. Danes bo dober dan, da se umaknete od vašega partnerja. Premislite, kaj je tisto, kar vas dejansko moti v vašem trenutnem razmerju. Še vedno ste zmedeni. Samski boste razmišljali o osebi, ki je zaznamovala vašo preteklost. Čas je, da greste dalje.

Tehtnica

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako.

Škorpijon

Danes bi se lahko zelo verjetno zgodile neke nenavadne stvari, ki vas bodo zelo presenetile. Nevsakdanje osebe in nenavadne okoliščine bi v vaše čustveno življenje lahko vnesle precej dinamike. Samski boste morda sprejeli avanturo z nekom. Zabavajte se, a imejte v mislih to, da gre res samo za zabavo.

Strelec

Na delovnem mestu boste hitri in učinkoviti. Kljub temu vam bo delo začelo presedati, saj ste potrebni poštenega počitka. Na finančnem področju vam uspeva tisto, o čemer drugi lahko le sanjajo. Le pogumno naprej! Po vsej verjetnosti vam bo danes všeč nekdo, ki se ne bo zmenil za vas.

Kozorog

Za doseganje svojih ambicij uporabljate predvsem mentalne talente, zato vas bo rutinsko delo tudi danes dolgočasilo. Popestrite ga. Danes boste sebi privoščili lagodno življenje, zaradi tega pa bo trpel vaš bančni račun. Zvečer se napotite na dolg sprehod. Nadihajte se svežega zraka.

Vodnar

Skušali se boste izogniti sporu, saj nekdo od sodelavcev želi, da se žrtvujete zanj. Pazite tudi na svoj ugled in ime, predvsem pa mirno prenašajte vse izzive iz delovnega okolja. Obetajo se vam tudi denarne težave, saj boste popoldan težko obvladovali svoj bančni račun. Osebni stik bo za vas koristen.

Ribi

Vaša močna volja vas bo tudi danes neusmiljeno vodila k cilju. Zmožni boste videti več stvari naenkrat, poiskali boste jedro težav in ne boste nasedali površnim miselnim ukanam. Nakupovali boste in krepko presegli svoje finančne zmožnosti. Glejte, da boste hitro nadomestili izgubo.