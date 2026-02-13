Oven

Zanimiva mešanica skladnih in napetih vplivov vam bo omogočila rešiti določene težave. V luči novih informacij, pogovorov in srečanj boste prišli do zanimivih odkritij o sebi, svojih pričakovanjih, željah in upanjih. Razmislili boste o nekdanjem partnerju, zaradi katerega ste pretočili toliko solz in o osebi, kakršno želite ob sebi.

Bik

Vaše finančno področje se bo znašlo v novi dimenziji. Odločili se boste za novo tehnologijo, ki vam bo pomagala povečati vaše bančno stanje. Morda boste investirali na internetu ali pa boste poskusili nove načine evidentiranja. Karkoli boste poskusili, bo dobro za vašo finančno prihodnost. Pričakujte srečen preboj.

Dvojčka

Partner bo nemiren in željan dinamike, enako bo pričakoval tudi od vas. A vas bo druženje z drugimi izčrpavalo, čustvena površnost pa vas bo utrujala. Konec dneva bo veliko lepši in mirnejši. Partner bo uvidel, da vam in vašim odločitvam lahko zaupa. Posvetita se drug drugemu in poiščita kotiček zase.

Rak

Prihajate v izjemno zanimivo in razburljivo obdobje, še posebej na področju ljubezni in partnerskih odnosov. Znašli se boste v središču pozornosti in boste tarča pogledov zanimivih oseb. Morda ne boste vedeli, kako zadržati ravnotežje. Kmalu boste veliko bolj močni in boste vedeli, kako izkoristiti tujo naklonjenost.

Lev

Imeli boste priložnost nekomu pomagati, a se boste temu želeli izogniti. Ne bo šlo za to, da ne bi bili prijazna oseba. Enostavno pa ne želite več, da bi vas ljudje izkoriščali, saj vas potem ne cenijo zaradi vaših dejanj. Pomoč nekomu vam sicer da dober občutek. Zapomnite si, večina bo vaš trud cenila. Naredite nekaj dobrega.

Devica

Dobili boste vznemirjajočo novico glede vaše službe. Prišlo bo do spremembe v hierarhiji ali pa bo nekdo na poziciji avtoritete nenadoma odšel. S sodelavci se boste sicer sprva zbali za varnosti vaše službe, a bodo strahovi neupravičeni. Vaša varnost bo preživela te dogodke in imeli se boste boljše kot prej.

Tehtnica

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na diplomatski način.

Škorpijon

Občutili boste potrebo, da morate spregovoriti o svojih najglobljih čustvih, svoji preteklosti in drugih osebnih temah. To bo vsekakor poglobilo bližino in zaupanje v vašem razmerju. Znali boste tudi poslušati in nemalokrat se bo zgodilo, da boste tudi v drugih prebudili občutek zaupanja in varnega zavetja.

Strelec

Spregovorite in razrešite vse, kar vas že nekaj časa teži. Pogovorite se o vseh osebnih dilemah in čustvenih ovirah. Vračali se boste v preteklost in tam iskali odgovore na morebitna vprašanja. Nekoliko boste sanjavi. Uporabite vse, kar se boste danes naučili in to izkoristite za zbliževanje z ljudmi, ne pa za še večjo oddaljenost.

Kozorog

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani.

Vodnar

Nekomu se boste zdeli izjemno privlačni. Če ste vezani ali pa ste pred kratkim začeli neko novo ljubezensko razmerje, pričakujte, da bo izjemno pestro. Vsi, ki ste v razmerju že precej časa, pa pričakujte, da boste nekoliko v dvomih, zlasti če odziv partnerja ne bo tako ljubeč, kot boste pričakovali. Izpovejte mu svoja čustva.

Ribi

Poiščite podporo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.