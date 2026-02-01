Oven

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo raven vaše intuicije visoka, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih. Vaša kariera je na dobri poti.

Bik

Na ljubezenskem področju boste danes dobre volje. Vezani boste partnerja presenetili z dobro večerjo ali prijetnim povabilom. Zagotovo bo v zraku ljubezen, saj boste čutili močno vez, ki se je oblikovala med vama že nekaj časa nazaj. Samski boste danes razdvojeni. Mnogi ne boste vedeli, kako se odločiti. Sledite svojemu srcu.

Dvojčka

Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Samski obžalujete svojo preteklo odločitev in žal vam je, da se za svojo ljubezen niste potrudili, ko ste še imeli priložnost. Sprijaznite se s posledicami svojih dejanj in naredite korak naprej.

Rak

Razočaranje na osebnostnem področju vam bo kratilo spanec. Čas je, da sprejmete, da na svetu ne obstajajo le dobri in iskreni ljudje. Prenehajte sanjariti. Poiščite način, s katerim se boste odzvali. Bodite velikodušni, saj boste tako presenetili nasprotnike. Tudi danes bodite previdni, ko bo šlo za denarne zadeve. Namenite čas družini.

Lev

Čutili boste, da je danes pravi dan, ko lahko pričnete na novo. Razrešili ste težave, ki vam niso dopuščale mirnega spanca, zato boste čutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Na delovnem mestu boste danes pokazali, iz kakšnega testa ste v resnici. Znašli se boste pred novim izzivom, ki se ga boste lotili nemudoma, zato boste nadvse uspešni.

Devica

Hlastali boste za novim znanjem in novimi spoznanji. Vezani ste naveličani rutine, ki jo imata s partnerjem. Bodite vi nosilec sprememb in predlagajte prijeten večerni sprehod. Tega že dolgo niste storili, sprehod pa bo prijal obema. Samski si želite novih poznanstev. Dan bo kot nalašč za to. Pokličite najboljšega prijatelja in odpravita se novim dogodivščinam naproti.

Tehtnica

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Vezani se ponovno potegujete za partnerjevo naklonjenost, saj ste jo z neumnimi dejanji izgubili. Veseli bodite, da vam je dal še eno priložnost.

Škorpijon

Zjutraj se boste zbudili z nasmeškom na obrazu, razlogov za to pa bo več. Nenehno boste razmišljali o vaši simpatiji, kar vas bo spravljalo v odlično voljo. Kljub temu pa je že skrajni čas, da opustite spogledovanje in se odpravite pravemu izzivu naproti. Zakaj se obotavljate? Vezani prisluhnite partnerju, saj vam že nekaj časa želi nekaj povedati, pa ne ve, kako.

Strelec

Bodite potrpežljivi in se ne ukvarjajte s starimi zamerami, predvsem pa ne izzivajte novih sporov, ker ne bi prišli do nikakršnih zaključkov. Danes boste morali biti še posebej prilagodljivi v partnerskem odnosu, saj se bo drugače hitro kaj zapletlo. Samski ste si ustvarili podobo popolnega partnerja, ki ga nikakor ne uspete spoznati. Ni čudno glede na zahteve, ki jih imate.

Kozorog

Končno boste nagrajeni za vztrajno in predano delo. Prejeli boste neko pomembno ponudbo, nad katero boste naravnost navdušeni. Zavedati pa se morate tudi vseh njenih slabih lastnosti. V prihodnje namreč ne boste imeli veliko časa za družabne aktivnosti, zato dobro razmislite, preden boste privolili v sodelovanje. Samski se boste odločali, na katero zabavo bi se odpravili.

Vodnar

Doma se boste z veseljem in polni zagona predali novemu izzivu. Delo vam bo pobralo ogromno energije, zaradi česar bo trpelo vaše zasebno življenje. Partnerju opišite situacijo in razumel vas bo, saj ve, da si nadvse želite uspeti. Ne pozabite na fizično aktivnost. Vezane čaka presenečenje, saj bi se vam partner rad odkupil za neumnosti, ki jih je naredil čez teden.

Ribi

Danes boste kos izredno zahtevnim nalogam. Izkoristite dan tudi za tiste obveznosti, ki vam sicer niso najljubše. Če se vam bo vmes zazdelo, da se je nabralo preveč, se umirite in zadihajte. Samski ste pripravljeni na večer, od katerega pričakujete veliko. Celo preveč. Postavite realna pričakovanja, še bolje pa bi bilo, če jih sploh ne bi imeli. Čaka vas prijeten večer v družbi prijateljev.