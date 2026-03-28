A. T. K.

28. 3. 2026
12.17

Sobota, 28. 3. 2026, 12.17

Posebno obvestilo za vse imetnike vstopnic, ki danes niso uspeli priti v Planico

Planica navijači 2026 | Foto Aleš Fevžer

Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici obveščajo vse kupce vstopnic, ki danes zaradi prometnih ali drugih težav niso uspeli priti na prizorišče, da lahko svoje vstopnice izkoristijo jutri, ko bo na sporedu moška tekma in s tem zadnje dejanje skakalne sezone, ali pa uveljavljajo vračilo kupnine na prodajnem mestu, kjer so jih kupili. Po njihovih podatkih je takšnih obiskovalcev približno 400. Današnjo tekmo si je sicer ogledalo skoraj 31 tisoč navijačev.

Organizatorji ob tem poudarjajo, da kljub pričakovanemu nekoliko manjšemu obisku v nedeljo navijačem priporočajo, naj se na pot odpravijo pravočasno. Na cestah bo več osebnih vozil in manj avtobusov, zato lahko prihaja do zastojev.

Zaradi zagotavljanja varnosti in čim boljše izkušnje za obiskovalce so prodajo vstopnic za nedeljo, ko bo Domen Prevc prejel veliki kristalni globus za skupno zmago v olimpijski sezoni, že ustavili, kar pomeni, da je tudi zadnja tekma v Planici razprodana.

