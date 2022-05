Če ste se spraševali, kaj se dogaja s pevko Nino Vodopivec, ki se je v ZDA znašla v težkem položaju in je pred mesecem dni zbirala denar za vrnitev v Slovenijo, vam sporočamo, da je zdaj na družbenem omrežju Instagram svojim sledilcem sporočila, da odšteva dneve do odhoda v domovino. V Slovenijo se vrača s pomočjo dobrih ljudi, ki so zanjo in za njeni dve psički zbrali dobrih 14 tisoč evrov.

Pred mesecem dni je ustanovna članica in prva pevka legendarne slovenske glasbene skupine Tabu Nina Vodopivec prek družbenih omrežij sporočila, da se je znašla v težavah. Kot je povedala, je v Združenih državah Amerike postala žrtev poslovne goljufije in ostala brez vsega. Ker ni imela sredstev za vrnitev v Slovenijo, je zaprosila za pomoč. Odzvala se je množica ljudi in z donacijami so prek platforme za množično financiranje Spotfund zbrali dobrih 14 tisoč evrov.

Kljub zapletom ostaja optimistična

Vodopivčeva je na Instagramu sporočila dobro in slabo novico. Naznanila je, da se skupaj s psičkama vrača v Slovenijo. Slaba novica pa je to, da bi morali psički že potovati proti Sloveniji, a se je na letališču nekoliko zapletlo. Izkazalo se je, da ena od njiju nima dokumenta, ki ga zahtevajo v Amsterdamu. Sama proti domu leti v torek zjutraj, psički pa šele dan kasneje, torej v sredo.

Kljub zapletom in organizacijskim izzivom pevka ostaja optimistična in odšteva dneve do odhoda v domovino.