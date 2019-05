Zala Kralj in Gašper Šantl sta se odzvala na očitke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zala in Gašper sta pojasnila, da sta zelo vesela, da sta prišla v finale. Foto: Thomas Hanses (EBU)

Potem ko sta Zala Kralj in Gašper Šantl po uvrstitvi v finale Evrovizije povedala, da sta si pravzaprav želela, da bi se vse skupaj končalo že v polfinalu, sta se zdaj odzvala na številne očitke, ki so po tem leteli na njiju.

Zala Kralj in Gašper Šantl, naša letošnja predstavnika na izboru Pesem Evovizije, sta se uvrstila v veliki finale, a veselje ob tem ni bilo takšno, kot bi pričakovali. Po predizboru je Zala celo izjavila: "Mislila sem si, da se bo dobro končalo. Potem pa so razglasili Slovenijo."

Nanju so zato leteli številni očitki, tako iz Slovenije kot iz tujine, a zdaj sta mlada glasbenika na Instagramu in Facebooku razčistila stvari.

Zapisala sta, da jima to, da se je njuna pesem dotaknila toliko src, pomeni več, kot si lahko predstavljamo.

Prav to je razlog, da sva šla na evrovizijo, čeprav se nama včasih zdi, da ne spadava tja. Res se trudiva po najboljših močeh in največ nama pomeni, da navijate za naju in najino pesem. Hvala!

Zala in Gašper sta se v finale letošnje Evrovizije uvrstila po torkovem nastopu v prvem predizboru. Poleg njiju so se v finale uvrstili še predstavniki Grčije, Belorusije, Srbije, Cipra, Estonije, Češke, Avstralije, Islandije in San Marina.

Na sobotnem finalu bosta nastopila v prvi polovici, natančen vrstni red nastopajočih pa bo znan po drugem predizboru, ki bo danes. Nocoj se bodo za vstop v veliki finale borili še Armenija, Irska, Moldavija, Švica, Latvija, Romunija, Danska, Švedska, Avstrija, Hrvaška, Malta, Litva, Rusija, Albanija, Norveška, Nizozemska, Severna Makedonija in Azerbajdžan.

