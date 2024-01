Veličastno odprtje 7. Zimskega festivala

Oglasno sporočilo

Maestro Yan Pascal Tortelier Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

Na Festival Ljubljana se vrača maestro Yan Pascal Tortelier, ki smo mu leta 2022 na 5. Zimskem festivalu prisluhnili na koncertu Mozartovega Rekviema. Zdaj zaslužni dirigent Filharmoničnega orkestra BBC v Manchestru, ki ga je vodil med letoma 1992 in 2003, je glasbeno kariero začel kot violinist. V letu 2020 je zaključil mandat šefa dirigenta Islandskega simfoničnega orkestra. Kot gostujoči dirigent vodi najimenitnejše simfonične orkestre po vsem svetu. Na tokratnem koncertu bo vodil Simfonični orkester RTV Slovenija, Mešani pevski zbor Glasbene Matice Ljubljana, Festivalski zbor Virtuozi in Komorni zbor Akademije za glasbo UL.

Zimski festival bo odprla vzhajajoča zvezda, Kai Min Chang. Lani je osvojil prvo nagrado na 1. Mednarodnem klavirskem tekmovanju Festivala Ljubljana. Mladi tajvanski pianist je svoj slog igranja opisal kot precej introvertiran, vsaj kadar igra sam. Kot še pojasni, to ne pomeni, da rad igra mehkeje, ampak le, da igra zase. "Je odličen pianist z uravnoteženo senzibilnostjo, zmeraj pristopa k igri racionalno in skrajno pripravljen," je Changove interpretacije opisal njegov profesor Thai Son Dang. Interpretiral bo enega najzahtevnejših in najobsežnejših klavirskih koncertov, Koncert za klavir in orkester št. 2 v B-duru Johannesa Brahmsa. Delo označuje vrhunec koncertantnega ustvarjanja za klavir v 19. stoletju. Skladatelj je 50-minutno delo označil za "zelo majhen klavirski koncert z zelo majhnim in ljubkim scherzom".

Vzhajajoča zvezda, Kai Min Chang Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

V drugem delu se bodo orkestru in dirigentu pridružili še zbori ter solisti z izvedbo dela Gospodova je zemlja skladateljice Lili Boulanger. Bila je čudežni otrok s popolnim posluhom, prav tako je bila prva skladateljica, ki je postala prejemnica rimske nagrade in to pri 19. letih. Delo, ki temelji na Psalmu 24 iz Biblije, je napisala leto pred svojo smrtjo, pri rosnih 24. Veličastno delo z dramatičnimi elementi je zasnovano za soliste, zbor in orkester ter velja za eno njenih pomembnejših. Sledil bo Rekviem Camilla Saint-Saënsa, ki so ga mnogi označili za utelešenje francoskega genija. Skladatelj je imel edinstveno vlogo pri preoblikovanju francoskega glasbenega okusa iz velike opere v klasično simfonijo. Rekviem je skladba žalovanja, poduhovljen in iskren poklon prijatelju Albertu Libonu.

Mezzosopranistka Annalisa Stroppa Foto: Victor Santiago

Spoznali bomo sopranistko Sophie Marin-Degor, ki se že od nekdaj navdušuje nad redko izvajanimi ali pozabljenimi opernimi mojstrovinami, in mezzosopranistko Annaliso Stroppa, ki je svojo kariero začela leta 2011 na Salzburškem festivalu. Na odru se jima bosta pridružila tenorist Celso Albelo, ki je do zdaj nastopil že v več kot 30 vlogah v operah in zarzuelah, ter basbaritonist Paul Armin Edelmann, ki je kot otrok pel v Zboru dunajskih dečkov, od leta 1998 pa poje v Dunajski državni in Dunajski ljudski operi.

