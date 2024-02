Večer španske strasti in magije

Oglasno sporočilo

Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

"Pred nekaj leti sem imel priložnost igrati na Ljubljana Festivalu. Vrnitev v Ljubljano je zame vedno velik izziv, saj je občinstvo zelo spoštljivo do glasbe in to od glasbenika zahteva dodaten napor, da jih prepričaš s svojim zvokom in nastopom," je o občutkih pred nastopom povedal Vicente Campos. Španec velja za enega vodilnih španskih trobentačev, je dobitnik nacionalne nagrade za glasbo leta 2005, solist v Simfoničnem orkestru iz Valencie in član Trobilnega kvinteta iz Valencie. Interpretiral bo dva Koncerta za trobento Giuseppeja Torellija in Tomasa Albinonija. "S tema dvema koncertoma, ki sta tehnično zelo zahtevna, bom poskušal občinstvu pokazati vso muzikalnost, ki jo lahko inštrument, kot je trobenta, izrazi, in se čim bolj povezati z občinstvom," je še pojasnil Campos.

Vicente Campos Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

Koncertni večer bo vodil Miguel Á. Navarro, priznan glasbenik, profesor in dirigent, ki je sodeloval pri več kot 30 albumih s cenjenimi imeni iz sveta klasične glasbe, kot so Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus in Charles Dutoit. Dirigiral bo zasedbi Ensemble Dissonance, ki letos praznuje svojo deseto obletnico delovanja. Člani zasedbe so izvrstni glasbeniki iz vodilnih glasbenih institucij v Ljubljani, ki se jim občasno pridružijo tudi drugi slovenski umetniki, ki živijo in delujejo v tujini. "Značilnost koncertnih programov Ensemble Dissonance je inventivnost, drznost in povezovanje glasbenih vsebin različnih glasbenih obdobij, stilov in žanrov ter nenehna hoja po robu, saj smo glasbeniki, zbrani v ansamblu, prepričani, da brez odklona od norm ni napredka," pove violončelist in ustanovitelj Ensamble Dissonance Klemen Hvala. Glasbeno barvit večer, prvotno zaznamovan z deli španskega klasičnega repertoarja, nam bo tako ponudil tudi Intermezzo iz suite Goyescas skladatelja Enriqueja Granadosa, ki so ga navdihnila dela slavnega slikarja Francisca de Goye.

Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

V drugem delu večera bo z Ljubezenskim urokom Manuela de Falle zablestela pevka Lidia Rodríguez González, ki se je flamenku profesionalno posvetila pri 18 letih. Širši španski publiki se je predstavila v domači glasbeni oddaji Tierra de Talento, andaluzijski oddaji talentov, ki poudarja virtuoznost glasbene in uprizoritvene umetnosti. "Upam, da bo občinstvo skozi moj nastop lahko začutilo čustva, ki jih protagonistka Candela doživlja med razvojem skladbe, in da bodo lahko odpotovali v romski kontekst v Andaluzijo, ki je tako značilen za Ljubezenski urok," je med pripravami na koncert povedala pevka. Ritmična baletna suita, v kateri se prepletajo elementi flamenka in andaluzijskih ljudskih melodij, pripoveduje zgodbo mlade ciganke, ki jo preganja duh pokojnega moža. "Obeta se nam vrhunski glasbeni večer z briljantnimi zvoki trobente ob spremljavi žametnega zvoka godal ter s temperamentno špansko glasbo, prepleteno s ciganskimi napevi in melodijami," sklene Klemen Hvala.

Lidia Rodríguez González Foto: FESTIVAL LJUBLJANA

Vstopnice so na voljo na ljubljanafestival.si, pri blagajni Križank, na bencinskih servisih in preostalih Eventimovih prodajnih mestih.