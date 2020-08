V Veliki Britaniji izvedli prvi družbeno distanciran koncert #video

Oboževalci pevca Sama Fenderja so pred dnevi prišli na svoj račun, ko so lahko glasbenika slišali v živo, kar je bila posebna priložnost. Koncerti in drugi glasbeni dogodki so zaradi pandemije novega koronavirusa večinoma odpovedani ali pa prirejeni na povsem nov način.

Tako je bilo tudi s koncertom Fenderja v Newcastlu, kjer so samo za to priložnost zgradili posebne razgledne točke, na katerih so oboževalci spremljali koncert. Organizatorji so pred oder postavili 500 ograjenih platform, s čimer so poskrbeli za prvi družbeno distanciran koncert.

Obiskovalci so lahko koncert spremljali s svojih platform. Foto: Reuters

Bodo vsi koncerti v prihodnosti videti tako?

Vse skupaj je potekalo po strogem protokolu, saj so organizatorji na vsakem koraku spoštovali pravila distanciranja.

Oboževalci so na prizorišče prihajali po vnaprej določenem urniku, avtomobile so parkirali v razmiku dveh metrov, nato pa jih je osebje pospremilo do osebne platforme, s katere so spremljali koncert.

Čeprav gre za povsem drugačno izkušnjo uživanja na koncertu, je to dober primer izpeljave glasbenega dogodka v času pandemije, ko je treba na vsakem koraku in javnem dogodku omejevati stike in skrbeti za čim manjši prenos okužbe. Tudi obiskovalci so bili zadovoljni, pri čemer so nekateri celo dejali, da bi morali koncerti vedno videti tako.

