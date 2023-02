V Sanremu bodo razglasili zmagovalca letošnje popevke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec bo, razen če se ne bo temu odpovedal, zastopal Italijo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja v Liverpoolu v Združenem kraljestvu. Tekmovanje vodi italijanski televizijski in radijski voditelj Amadeus, ki je tudi umetniški vodja festivala.

Organizatorji tudi letos stavijo na veliko gledanost

Sanremo velja za najbolj gledano glasbeno prireditev v Italiji, v preteklosti pa je bil odskočna deska nekaterim znanim italijanskim pop zvezdnikom, kot so Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Andrea Bocelli.

Organizatorji na veliko gledanost stavijo tudi letos, za še večjo gledanost na državni televiziji pa poskrbijo tudi z odmevnimi gosti iz tujine. Letos so med drugim povabili skupini Depeche Mode in Black Eyed Peas ter eno najnovejših italijanskih zvezd Maneskin.

Zelenski bo na festival poslal pisno sporočilo

Za letošnjo izvedbo se je omenjalo, da bi lahko zaključni večer festivala prek videopovezave pospremil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bi v svojem nagovoru posredoval sporočilo miru. A je ideja sprožila polemike.

Nekateri italijanski politiki so ocenili, da prisotnost Zelenskega ne bi bila primerna za takšen zabaven dogodek, medtem ko so nekateri komentatorji menili, da bi s tem tvegali trivializacijo vojne proti ruski invaziji. Nekateri pa so presodili, da ne bi imeli težav s tem, da bi ukrajinskemu voditelju odstopili prostor, da izrazi svojo hvaležnost Italiji za njeno pomoč.

Namesto videopovezave bo Zelenski na festival poslal pisno sporočilo, ki ga bo prebral gostitelj in organizator Amadeus.