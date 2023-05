Pobudniki so pred 11 leti želeli, da se prebivalci 23. maja vsaj za trenutek povežejo in skupaj zapojejo Dan ljubezni skupine Pepel in kri, ki je postala himna ljubezni.

Kot so sporočili pobudniki ideje, da 23. maj proslavijo kot dan ljubezni, se je tokrat prijavilo 30 lokacij, običajno pa njihovo število narase tik pred zdajci.

Med večjimi dogodki so izpostavili koncert Osnovne šole Frana Kranjca v Celju, ki bo v glasbi povezal več kot 400 ljudi. V Ljubljani so se pobudi odzvali v Društvu Šola zdravja v Šiški, v Mariboru pa v Večgeneracijskem centru in Dnevnem centru aktivnosti za starejše.

Pesem postala himna ljubezni

Takrat je prepevalo več tisoč ljudi, igrale so različne zasedbe. Pobudi so se namreč odzvali tako posamezniki kot različne šole, skupine, pevski zbori in upokojenci, pa tudi Slovenci v tujini.