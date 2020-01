Užaloščeni glasbenik: Večje bolečine v življenju, kot izgubiti otroka, ni #video

Gregor in Nina Bezenšek sta maja lani izgubila svojega dve leti in pol starega fantka Viljema Julijana, ki je imel redko smrtonosno genetsko bolezen. Že v času njegove bolezni sta ustanovila sklad Viljema Julijana, s katerim si želita, da bi zapuščina njunega sina skrbela za druge otroke s podobnimi boleznimi.

Dobrih osem mesecev po smrti se Gregor, z umetniškim imenom SoulGreg Artist, vrača na odre z gala koncertom v Ljubljani, na katerem bo predstavil pesmi, ki jih je napisal v "najzahtevnejšem času" svojega življenja, ko je pred očmi izgubljal svojega sina. "V njih so za vedno zapisane melodije neskončne ljubezni, ki jo čutim do njega in jo bom čutil do zadnjega dneva. Vsakič, ko izvajam skladbe, imam občutek, da je Viljem Julijan z mano, ob meni in da še kako živi!"

Rana je po osmih mesecih še sveža in globoka kot ocean

Gregorju se bo na odru 7. februarja v dvorani Španski borci pridružila tudi njegova žena Nina, ki je prav tako vokalistka. "Resnica je, da se izgube in bolečine ne da izbrisati in naju bo spremljala za vedno, a midva se vsak dan znova odločava za ljubezen in življenje," razlaga Gregor in dodaja, da se z Nino z radostjo v srcu in po najtežji situaciji v življenju vračava novim življenjskim izzivom naproti.

Ob tem ju spremlja tudi njuna hčerka Ella Vita, za katero Gregor pravi, da je življenja polna, nežna, čuteča in hkrati zelo zabavna, zgovorna prvošolka.

Za vso družino je pokojni Viljem Julijan prva misel zjutraj, ko se zbudijo, in zadnja misel, preden zatisnejo oči, še razlaga.

Rana je sveža, globoka kot ocean in prisotna vsak sleherni trenutek našega vsakdana. Neizmerno ga pogrešamo. Večje bolečine v življenju, kot izgubiti otroka, ni.

"Naši dnevi so na eni strani odeti v žalovanje in dovoljevanje vseh občutkov ob izgubi ter na drugi nadaljevanje z življenjem in ustvarjanje. To, da živimo naprej, bi si tudi najbolj želel Viljem Julijan."

7. februarja bo z Gregorjem nastopila tudi njegova žena Nina. Foto: Osebni arhiv

Minljivosti se zaveš, ko se brezpogojna ljubezen spremeni v prah

Gregor še dodaja, da se je v trenutku, ko se je njegova največja brezpogojna ljubezen spremenila v prah, zavedel minljivosti tega kratkega življenja in tega, da s sabo ne nesemo nič.

"Še svojega telesa ne. Vse fizično pustimo tukaj na tej zemlji. Vse, kar nam ostane, je tisto, kar nosimo v svojem srcu, v svojem občutku. Nosim radost in ljubezen v svojem srcu ali je ne? Koliko je te ljubezni, ki jo nosim v svojem srcu? To je ključno vprašanje."

Nenehno pehanje za stvarmi, uspehi in denar na koncu ne pomenijo in ne štejejo nič. "Viljem Julijan ni mogel narediti nič, dokazati nič, pokazati nič in bil je nadvse ljubljen in je premaknil največje gore. Nikoli ni prepozno, da se zavemo, da so ljubezen, družina, odnos in seveda zdravje, ključnega pomena za človekovo srečo. Vse drugo pride in gre."

Gregor bo na prihajajočem koncertu predstavil pesmi, ki jih je napisal v "najzahtevnejšem času" svojega življenja. Foto: Osebni arhiv

Gregor se z glasbo ukvarja že od otroštva, je glasbenik po izobrazbi in po duši. Pesmi ustvarja že 30 let in vedno odsevajo to, kar v nekem trenutku čuti, zato mu vrnitev na oder pomeni ogromno. "Nadvse hvaležen sem, da lahko ob vsem, kar se mi je v preteklosti dogajalo, še vedno nadaljujem," pravi. Naslov koncerta, ki se bo zgodil 7. februarja v dvorani Španski borci v Ljubljani, se glasi Še živim, saj je ta koncert njegova vrnitev na odre po smrti sina in začetek nove poti.

