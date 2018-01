Umrla pevka skupine The Cranberries

Karizmatična irska pevka, ki se je rodila v Limericku, je skupino povedla do mednarodnega uspeha v devetdesetih letih prejšnjega stoletja s hiti, kot sta Linger in Zombie. Bila je mati treh otrok.

"Glavna pevka je bila z irsko skupino The Cranberries v Londonu na krajšem snemanju," je sporočil njen publicist, ki trenutno še ni mogel dati več informacij. Dodal pa je, da je člane njene družine novica pretresla in da so prosili za spoštovanje zasebnosti v tem težkem času.

Največji irski bend ob U2

Skupina The Cranberries je nastala leta 1989 v irskem Limericku. S svojo mešanico kitarskega indie popa in zvoka poznih osemdesetih let so bili ena od najbolj uspešnih skupin v zgodnjih devetdesetih letih. Preboj jim je uspel leta 1993 z balado Linger z debitantskega albuma Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?. Skupina je zaznamovala devetdeseta leta kot največji irski bend ob U2. Prodali so več kot 40 milijonov plošč po vsem svetu.

The Cranberries so najbližje nam nastopili poleti 2012 v Zagrebu.