Umrla je priznana slovenska kantavtorica

V 43. letu starosti je umrla Katarina Avbar, v Novem mestu rojena kantavtorica in literarna komparativistka.

Katarina Avbar - Ket je pri 42 letih izgubila bitko z boleznijo, poroča MMC RTV. Avbarjeva je veljala za eno najpomembnejših slovenskih kantavtoric v zadnjem desetletju. Izdala je dva studijska albuma - prvenec Beležnica je izšel leta 2011, pet let pozneje pa je izšel album Na drugi strani.

Ob tem so njene pesmi izšle na več kompilacijah, skladbe pa je pisala tudi za druge slovenske izvajalce. Kot programska in idejna vodja je več let sodelovala z gledališčem Glej, pozneje pa še s SiTi teatrom.