Umrla je pevka Aretha Franklin

Aretha Franklin, poznana po hitih, kot sta Respect in I Say a Little Prayer, je imela že več let zdravstvene težave. Leta 2010 so ji odkrili raka trebušne slinavke, že prej se je spopadala z alkoholizmom in odvečnimi kilogrami.

V minulih letih je odpovedala že več nastopov, te so ji odsvetovali tudi njeni zdravniki.

Nazadnje nastopila novembra lani

Nazadnje je nastopila novembra lani v New Yorku na dogodku fundacije Eltona Johna, zadnji javni nastop pa je imela v Filadelfiji avgusta lani.

Med njenimi najprepoznavnejšimi uspešnicami so tudi (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Day Dreaming, Jump to It, Freeway of Love in A Rose is Still a Rose.

Aretha Franklin je svoj zadnji album A Brand New Me izdala lani.

Leta 1987 je bila kot prva ženska sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Leta 2005 jo je tedanji ameriški predsednik George W. Bush odlikoval z medaljo svobode, najvišjim ameriškim civilnim odlikovanjem, ki ga podeljujejo za prispevke k ameriškim interesom, miru v svetu ter za kulturne in druge dosežke.

Arethina starša sta bila pevca gospelov

Rodila se je 25. marca 1942 v Memphisu, otroštvo pa je preživela v Detroitu. Starša sta se ločila in Aretha Franklin je med šolskim letom živela z očetom, baptističnim pridigarjem Clarencom La Vaughnom, počitnice pa je preživela z mamo Barbaro Franklin. Tako oče kot mati sta bila pevca gospelov in hči je podedovala nadarjenost za glasbo.

V mladosti je igrala tudi klavir v očetovi cerkvi New Bethel. Igranja se je naučila sama, brez poznavanja not. Veliko kasneje leta 1998 pa je študirala klavir na znani glasbeni šoli Juilliard v New Yorku. Mama ji je umrla že leta 1952, oče pa leta 1984 potem, ko je bil pet let v komi, ker so ga hudo ranili vlomilci.

Poročena je bila dvakrat in sicer od leta 1961 do 1969 s Tedom Whitom in od leta 1978 do leta 1984 z Glynom Turmanom. Obe poroki sta se končali z ločitvijo, dobila pa je štiri sinove.

Pela je na številnih pomembnih dogodkih

Leta 1968 je pela na pogrebu ubitega borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega (Precious Lord, Take My Hand), leta 1977 je na inavguracijski gala prireditvi Jimmyja Carterja zapela God Bless America, na inavguraciji Billa Clintona leta 1993 je zapela I Dreamed a Dream, na inavguraciji Baracka Obame leta 2009 pa My Country 'Tis of Thee.

Leta 2006 je na finalu ameriškega nogometa super bowl pela himno Star-Spangled Banner.

Pevka je napisala avtobiografijo z naslovom Aretha: From These Roots, ustanovila je svojo lastno glasbeno založniško hišo Aretha's Records, preizkusila se je tudi v filmu. V glasbenem filmu The Blues Brothers je igrala Mrs Murphy.

Za njeno bogato glasbeno kariero sta jo glasbeni kolidž Berklee in univerza Yale nagradila s častnim doktoratom.

Glasbenica je novice o bolezni sprva zavračala kot govorice

O njeni bolezni se je ugibalo že pred leti, vendar je glasbenica to zavrnila kot govorice. Leta 2010 naj bi ji odkrili raka na trebušni slinavki. Težave so postale hujše lani, ko je morala odpovedati nekaj koncertov in nastopov. Lani je tudi povedala, da se bo novembra 2017 upokojila in da bo morda imela le še kakšen nastop.

V ponedeljek je na spletni strani Showbiz 411 družinski prijatelj in novinar Roger Friedman zapisal, da je kraljica soula zelo bolna in obkrožena z družino, a ni podal podrobnosti. Na družbenem omrežju Twitter se je oglasil tudi novinar NBC Harry Hairston: "Govoril sem s tesnim prijateljem Arethe Franklin in njeno družino. Pevka ni dobro."