Umrl je slovenski glasbenik Tadej Hrušovar

V 74. letu starosti je umrl slovenski glasbenik Tadej Hrušovar, član skupin Bele vrane ter Pepel in kri. Bil je avtor številnih zimzelenih uspešnic, kot sta Dan Ljubezni in Dekle iz zlate ladjice.

Novico o njegovi smrti je skupina Pepel in kri objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook. "Sporočamo žalostno vest, da nas je danes zapustil dragi Tadej Hrušovar. Dejvi, se vidimo zopet," so zapisali.

S pesmijo Dan ljubezni na Evrovizijo

Hrušovar se je leta 1966 pridružil skupini Bele vrane, po njenem razpadu pa je leta 1975 ustanovil skupino Pepel in kri. Skupina je še isto leto zastopala Jugoslavijo na izboru za pesem Evrovizije s skladbo Dan ljubezni.

Zmagovalni nastop na Evroviziji

Skupina Pepel in kri je na tekmovanju za pesem Evrope, ki so ga leta 1990 priredili v Zagrebu, zapela spremljevalne vokale za zmagovalno pesem Insieme, ki jo je zapel predstavnik Italije Toto Cutugno. Skupino so takrat sestavljali Tadej Hrušovar - Dejvi, Ditka Haberl, Zvezdana Sterle, Oliver Antauer in Miran Rudan.

Hrušovar je napisal več kot 400 skladb za različne izvajalce. Med njegovimi najbolj znanimi deli so pesmi Dan ljubezni, Dekle iz zlate ladjice, Pesem za dinar in Marie, ne piši pesmi več.