Umrl je nekdanji kitarist skupine Dire Straits

Novico so v četrtek na uradnem profilu skupine Dire Straits Legacy na Facebooku sporočili njegovi nekdanji člani skupine. "Naš ljubljeni Jack je pustil praznino v naših srcih in dušah. Zelo te bomo pogrešali. Za vedno boš z nami," so zapisali.

Znan je postal kot "drugi kitarist"

Jacka Sonnija, rojenega 9. decembra 1954 v Indiani, je glasba pritegnila že v zgodnji mladosti. V 70. letih se je preselil v New York in začel delati v glasbeni trgovini. Tam je leta 1978 spoznal brata Davida in Marka Knopflerja, ki sta leto prej z basistom Johnom Illsleyjem in bobnarjem Pickom Withersom ustanovila skupino Dire Straits.

Sonni se je skupini pridružil na snemanju njihovega albuma Brothers in Arms iz leta 1985, ki je postal njihova komercialno najuspešnejša plošča. Spremljal jih je tudi na turneji in postal znan kot "drugi kitarist", saj sta kitaro igrala tudi oba brata Knopfler.

