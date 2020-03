Umrl je legendarni ameriški country pevec #video

V 82. letu starosti se je poslovil velikan country glasbe Kenny Rogers. Eno največjih uspešnic, Isands in The Stream, je odpel z glasbeno divo Dolly Parton.

V 82. letu starosti se je poslovil velikan country glasbe Kenny Rogers. Eno največjih uspešnic, Isands in The Stream, je odpel z glasbeno divo Dolly Parton. Foto: Getty Images

V 82. letu starosti je umrl ameriški pevec Kenny Rogers, eden največjih zvezdnikov country glasbe, ki je na glasbenih lestvicah pop in country glasbe kraljeval v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Umrl je v krogu družine, so sporočili njegovi domači. Zaradi poostrenih razmer, povezanih s širjenjem novega koronavirusa, bo pogreb v ožjem družinskem krogu.

Znan je bil po svojih baladah The Gambler, Lucille in Coward of The Country, skupaj z Dolly Parton pa sta navduševala z uspešnico Islands in The Stream.

Njegovo glasbeno ustvarjanje je trajalo kar šest desetletij. Prodal je več kot 100 milijonov plošč in bil za svoje glasbene presežke trikrat nagrajen z nagrado grammy.

V enem od intervjujev je dejal, da je najbrž tako uspešen zato, ker prepeva besedila, ki bi jih vsak moški želel izreči in vsaka ženska želela slišati.

Rogers je bil leta 2013 sprejet v Hram country glasbe slavnih, istega leta pa so mu pri Združenju country glasbe podelili tudi nagrado za življenjsko delo.

Predstavnik družine Kennyja Rogersa je sporočil, da je pevec umrl v družinskem krogu.

Bil je petkrat poročen in je oče petih otrok.