Umrl je legendarni slovenski rocker Janez Zmazek - Žan

Janez Zmazek, slovenskemu občinstvu poznan tudi z vzdevkom Žan, je igral pri priljubljeni skupini Buldožer in se leta 1989 pridružil skupini Don Mentony Band. Ta se je proslavila s priredbo skladbe Dannyja Flowersa Tulsa Time, ki jo slovensko glasbeno občinstvo pozna pod imenom Dobra Mrha.

Zmazek je nato še dolga leta vodil to zasedbo in bil glavni avtor skladb. Vmes je kot tekstopisec in skladatelj sodeloval tudi z drugimi glasbenimi izvajalci, kot so Rok'n'band in Tanja Ribič.

Posvečal se je tudi samostojnim projektom in nastopom, navadno v sodelovanju z imeni, kot sta Janez Bončina (Benč), Rock Partyzani in Tomo Jurak. Svojo prvo samostojno ploščo Na drugi strani je izdal leta 1997.

Vzrok njegove smrti še ni znan.