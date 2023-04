Umrl je legendarni ameriški pevec in igralec Harry Belafonte. Star je bil 96 let. Njegov dolgoletni tiskovni predstavnik Ken Sunshine je po poročanju ameriškega New York Timesa povedal, da je vzrok za smrt kongestivna srčna odpoved.

V petdesetih letih preteklega stoletja, ko je bila segregacija v ZDA še zelo razširjena, je bil njegov vzpon na višjo raven šovbiznisa zgodovinski, a je bil njegov glavni fokus namenjen državljanskim pravicam, je v novici ob njegovi smrti zapisal še omenjeni ameriški dnevnik.

Nekoč je v pogovoru po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal, da si želi, da bi postal "prvi temnopolti Hamlet". Namesto tega je v Hollywoodu posnel filme, kot sta Bright Road (1953) in Carmen Jones (1954). Igri je dodal še glasbo in se v zgodovino zapisal kot kralj glasbenega sloga kalipso. Foto: Guliver Image

Belafonte je zaslovel kot pevec pesmi glasbenega sloga kalipso, med drugim s hitom Banana Boat Song. Zaigral je v več kot 40 filmih. Bil je tudi politično angažiran. Skupaj z Martinom Luthrom Kingom mlajšim se je boril za državljanske pravice temnopoltih v ZDA, z Nelsonom Mandelo proti apartheidu v Južni Afriki in kot Unicefov ambasador za otroke na Haitiju in v Sudanu.

Prejel je številne nagrade, med drugim častnega oskarja za humanitarno delo in človekoljubje. V njegovem rodnem New Yorku so ob njegovem 90. rojstnem dnevu po njem poimenovali knjižnico v četrti Harlem, kjer se je Belafonte kot sin ladijskega kuharja z otoka Martinique in pomočnice z Jamajke rodil leta 1927. Večji del svoje mladosti je sicer preživel na Jamajki, v domovini svoje matere.