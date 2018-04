Tomaž Kaji: S čim te hranijo v Beli krajini?! #video

Med tistimi, ki se jim je uspelo po prvi studijski oddaji šova Nova zvezda Slovenije prebiti naprej v četrtfinale, je bila tudi mlada Kaja. Ta je od avdicijskega nastopa do velikega odra naredila velik korak naprej. Tako v petju kot v videzu. Na odru je zasijala in navdušila žirijo. Tomaž jo je v svojem šaljivem slogu vprašal, s čim jo hranijo v Beli krajini, da se je v tako kratkem času iz sramežljive deklice prelevila v tako zvezdo.

Kaja Rušnov se je začela z glasbo ukvarjati v drugem razredu, takrat se je priključila tamburaškemu orkestru. Poleg tamburice igra tudi električni klavir, a njena največja ljubezen je petje. Solo petja se je začela učiti pred šestimi leti. Ker je bila prepričana, da zna dobro in pravilno peti, je bila nad komentarji žirantov na avdiciji šokirana.

Takrat so ji namreč Nuška, Tomaž in Fox rekli, da preveč kriči, da ne začuti skladbe, ki jo poje, in da se je očitno petja do zdaj učila narobe. Ker so v njej prepoznali talent, so jo sicer s tremi glasovi poslali naprej na veliki oder, a ji dali nalogo, da se do takrat nauči peti z več mehkobe in občutka.

"Njihove komentarje sem upoštevala in trudim se peti bolj mehko," je povedala pred nastopom, vaje pa so se očitno obrestovale, saj so jo člani žirije pohvalili, da je njen stil petja od avdicije do zdaj zelo napredoval.

Kajin nastop na velikem odru oddaje Nova zvezda Slovenije si lahko ogledate v spodnjem videu.

