To je skladba, s katero nas bodo Joker Out predstavljali na Evroviziji

Joker Out so premierno predstavili skladbo Carpe Diem, s katero bodo Slovenijo maja zastopali na evrovizijskem izboru v Liverpoolu.

Skupina Joker Out, ki jo sestavljajo Bojan Cvjetićanin (vokal, kitara), Kris Guštin (kitara), Jan Peteh (kitara), Nace Jordan (bas) in Jure Maček (bobni), je na TV Slovenija predstavila skladbo Carpe Diem, s katero se bo 11. maja v Liverpoolu potegovala za vstop v finale letošnje Evrovizije.

Poglejte in prisluhnite:

"Gremo na zmago! Četudi se to sliši noro, prevzetno ali nemogoče, vemo, da bomo le s tako drznim odnosom dosegli maksimalen izkupiček," so samozavestno sporočili Joker Out, ki so se odločili, da bodo nastopili s skladbo v slovenščini. Kot je v intervjuju za MMC RTVSLO dejal kitarist Jan Peteh, so se pri pripravljanju skladbe držali načela: "Ne razmišljati o Evroviziji, dajmo samo narediti hudo pesem, ki nam bo všeč."

"To je zame uresničitev otroških sanj," je v oddaji Misija Liverpool o nastopu na evrovizijskem odru dejal Bojan Cvjetićanin, ki je kot otrok redno spremljal Evrovizijo, enako so se otroških let spomnili preostali člani skupine.

Letos so se na RTV Slovenija odločili, da ne bodo priredili izbora, na katerem bi evrovizijskega predstavnika izbirala žirija in občinstvo, temveč so to opravili interno.

"Izbrali smo skupino Joker Out, ki so po Magnificu ter skupinah Siddharta in Big Foot Mama znova združili Slovenijo na področju kakovostne popularne glasbe in to glasbo približali najširšemu občinstvu. Kakovost in priljubljenost sta tisto, kar smo iskali in našli. Skratka, odločili smo se, da za Pesem Evrovizije potegnemo Jokerja iz rokava," je ob razkritju odločitve, da na Evrovizijo pošljejo skupino Joker Out, pojasnil odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija Vanja Vardjan.

