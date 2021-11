To je nova najuspešnejša pesem vseh časov #video

Pesem Blinding Lights, ki jo je konec novembra 2019 izdal kanadski zvezdnik The Weeknd, se je zavihtela na prvo mesto lestvice najuspešnejših skladb vseh časov na lestvicah glasbene revije Billboard.

Weekndova skladba je na Billboardovi lestvici vročih 100 skladb štiri tedne zasedala prvo mesto, 43 tednov je bila med top pet, 57 med top deset in 86 tednov med top 40 skladb, skupno je na lestvici prebila 90 tednov.

S temi uvrstitvami je The Weeknd s prvega mesta sklatil Chubbyja Checkerja z legendarno skladbo The Twist iz 60. let prejšnjega stoletja, ki je na lestvici najuspešnejših skladb kraljeval vse od leta 2008, ko so jo pri Billboardu prvič objavili.

Billboardova lestvica najuspešnejših skladb vseh časov je zdaj videti tako:

1. Blinding Lights - The Weeknd

2. The Twist - Chubby Checker

3. Smooth - Santana feat. Rob Thomas

4. Mack the Knife - Bobby Darin

5. Uptown Funk! - Mark Ronson feat. Bruno Mars

6. How Do I Live - LeAnn Rimes

7. Party Rock Anthem - LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

8. I Gotta Feeling - The Black Eyed Peas

9. Macarena (Bayside Boys Mix) - Los Del Rio

10. Shape of You - Ed Sheeran

Oglejte si še: