Svetovni praznik glasbe tudi v petih slovenskih mestih

21. junij, ko je (večino let) dan najdaljši, noč pa najkrajša, je tudi svetovni dan glasbe. Prvič so ga s celodnevnim muziciranjem obeležili leta 1982 v Parizu, od takrat pa se je ta iniciativa razširila po vsem svetu.

Do danes je na seznamu sodelujočih že več kot 120 držav in več kot 400 mest, kjer na ta dan glasbo preselijo na ulice trge, v parke in na balkone ter druga manj običajna mesta za igranje in poslušanje glasbe.

Foto: Praznik glasbe

Del svetovnega praznika glasbe je tudi Slovenija, letos ga bodo obeležili že v petih mestih - Ljubljani, Mariboru, Piranu z okolico in Murski Soboti se bo namreč letos pridružila še Nova Gorica. Skupaj pa bo v teh mestih več kot 40 glasbenih prizorišč, celoten program najdete tukaj.

