Svetovni glasbeni fenomen iz Slovenije praznuje 40 let

"Celo leto bo v znamenju našega okroglega jubileja. V letu 2023 bo namreč Perpetuum Jazzile star 40 let. Obudili bomo vse naše največje uspešnice in hkrati naštudirali še veliko novih pesmi. V kratkem bomo izdali tudi prvi singel s prihajajočega novega studijskega albuma, za katerega upamo, da bo navdušil oboževalce v Sloveniji in po svetu," pravijo člani Perpetuum Jazzile, svetovne glasbene atrakcije, ki bodo v novo leto skočili delovno - na zaključnem dogodku Evropske prestolnice kulture 2022 v Novem Sadu.

V štirih desetletjih delovanja so imeli več kot tisoč nastopov, v zasedbi se je zvrstilo več kot 300 pevcev, izdali so 13 albumov in DVD-jev, njihovi posnetki pa so na YouTubu zbrali več kot sto milijonov ogledov. So edini slovenski izvajalec, ki je ljubljanske Stožice razprodal dva večera zapored, sicer pa so koncertirali tako po Evropi kot na drugih celinah.

V začetku leta 2023 se podajajo na turnejo po domači regiji, med drugim bodo nastopili v Zagrebu, Beogradu, Skopju, Sarajevu in Zenici, v ljubljanskem Cankarjevem domu pa veliki koncert napovedujejo 28. oktobra.

Preberite še: